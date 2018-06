Žobrajúci migranti aj ignorantstvo Únie. Sicília sa obrátila radšej k populistom

Sicília je pre mnohých otvoreným utečeneckým táborom. Nová talianska vláda to chce radikálne zmeniť.

4. jún 2018 o 18:52 Lukáš Onderčanin

Na brehy Sicílie prichádzajú stále stovky migrantov. Miestnym to prekáža.(Zdroj: TASR/AP)

PALERMO, BRATISLAVA. Dve hodiny taliančiny týždenne, každý deň cestoviny a raz za tri dni balíček cigariet, ktoré sa dajú predať za tri eurá. A žiadne peniaze. Aj tak podľa denníka Guardian vyzerá situácia v utečeneckom tábore Cara di Mineo na Sicílii.

„Tábor je pre nás ako otvorené väzenie,“ hovorí 29-ročný Nigérijčan Adedayo a spomína mafiu aj korupciu. Mnohí migranti sú tak odkázaní na žobranie v 50 kilometrov vzdialenej Catanii. Podmienky v tábore aj na samotnej Sicílii sú však zlé, mnohí preto ilegálne okamžite odchádzajú na sever. Adedayo však chce na schválenie svojej žiadosti čakať v tábore.

„V mnohých smeroch je život v Cara di Mineo podobný ťažkostiam, ktoré som mal v Nigérii. Prečo som utiekol, aby som sa toho dožil?“ pýta sa v knihe Bordered lives (život za plotom).

To, že sa mnohí migranti na juhu Talianska zmenili na žobrákov, však negatívne vnímajú aj miestni obyvatelia. Aj preto mnohí volili populistické a protimigračné strany. Majú pocit, že Únia sa na nich vykašlala.

Z euronadšencov k euroskeptikom

Do Talianska prišlo v minulom roku podľa údajov Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) najmä zo severu Afriky 60-tisíc migrantov a utečencov, od januára do konca mája to bolo ďalších vyše 13-tisíc. Aj keď čísla sú oveľa nižšie ako v roku 2016, spolu s extrémnou nezamestnanosťou sa migrácia stala jedným z najväčších problémov Sicílčanov.

Nielen oni, ale aj celá krajina sa najmä pre problémy s migráciou začína obracať k Európskej únii chrbtom. Taliansko pritom ešte v deväťdesiatych rokoch patrilo medzi najproeurópskejšie krajiny v EÚ. Podpora Únie začala klesať podobne ako v celej Európe v čase, keď blok nezvládal nápor prichádzajúcich migrantov z Blízkeho východu aj z Afriky.