České voľby by opäť vyhralo Babišove hnutie ANO

4. jún 2018 o 18:00 TASR

PRAHA. Ak by sa parlamentné voľby v ČR konali v máji, zvíťazilo by v nich hnutie ANO so ziskom 29 percent hlasov. Na druhom mieste by so zhodným ziskom 13 percent skončila Česká strana sociálnodemokratická (ČSSD) a Občianska demokratická strana (ODS). Vyplýva to z v pondelok zverejneného prieskumu Centra pre výskum verejnej mienky (CVVM), ktorý priniesol spravodajský server Novinky.cz.

Pirátska strana by vo voľbách získala 11 percent a Komunistická strana Čiech a Moravy 10,5 percenta. Do Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR by sa ešte dostali Sloboda a priama demokracia (SPD) so 7,5 percentami a KDU-ČSL s 5,5 percentami.

V máji by sa podľa vlastného vyjadrenia volieb zúčastnilo 63 percent občanov ČR. Päťpercentnú hranicu potrebnú na vstup do Snemovne by zo súčasných parlamentných strán neprekročili TOP 09 (tri percentá) a STAN (4,5 percenta).