Americký diplomat: Európa nás potrebuje, nezhody nás nevzďaľujú

Rusi nepotrebujú uspieť, potrebujú, aby všetci zlyhali, hovorí námestník Ministerstva zahraničia USA pre Európu Matthew Palmer.

3. jún 2018 o 22:22 Lukáš Onderčanin

Medzi USA, Európou aj ďalšími štátmi začala obchodná vojna o clá. Môže Európa stále považovať Spojené štáty za dôveryhodného partnera?

„Určite. Vždy tu budú nejaké body, na ktorých sa nezhodneme, aj v blízkych a priateľských vzťahoch. No vzájomné zhody výrazne prevyšujú tieto nezhody. Oceňujem, že túto tému Európa aj Slovensko riešia, no som si istý, že o tom vieme diskutovať. Prezident Trump tento krok spravil z dôvodu národnej bezpečnosti a nerovnosti na trhu s oceľou a hliníkom. Existuje mechanizmus, aby postihnuté krajiny mohli rokovať o ďalších podmienkach a dúfam, že to spolu vyriešime.“

Obávame sa teda tejto obchodnej vojny až príliš?

„Rozumiem, prečo sú ľudia znepokojení. A viem, prečo sa vás to z ekonomického a obchodného hľadiska dotýka. No sú tu existujúce mechanizmy na diskusiu cez obchodné komory, sme dialógu otvorení.“

Predpokladáte, že clá by sa mohli dotknúť aj automobilového priemyslu? Dosť sa o tom hovorí a Slovensko by tým mohlo utrpieť.

„Zatiaľ sa to týka ocele a hliníka, čo bude ďalej neviem a nechcem o tom ani špekulovať.“

“ Som si istý, že prezident Trump dokáže vyrokovať dobrú dohodu s KĽDR. „ Matthew Palmer, americký diplomat

Nemáte pocit, že Spojené štáty a Európa sa od seba politicky vzďaľujú?

„Nemyslím si to, s kolegami na transatlantických vzťahoch dennodenne pracujeme. Sú kľúčové pre americkú bezpečnosť, pre európsku bezpečnosť. Nevidím dôvod, prečo by jadro tohto vzťahu malo byť spochybňované. Stále je tu výrazne viac vecí, ktoré nás spájajú ako rozdeľujú.“

Nie je americká zahraničná politika za Donalda Trumpa oveľa nepredvídateľnejšia ako za iných prezidentov?

„Nepredvídateľný určite nie je to správne slovo. Myslím si, že ide skôr o nejakú nápravu smerovania, dostávame sa späť do čias, kedy zahraničná politika v podstate reflektuje americké záujmy. Aj prezident Trump to jasne od začiatku hovorí. No naše a európske záujmy sa výrazne prekrývajú, nevidím žiadne kroky, ktoré by to spochybňovali.“

Trump bol dosť kritický voči niektorým európskym politikom a ich štýlu politiky.