Trump sa chválil listom od Kima, neskôr priznal, že ho nečítal

List od severokórejského vodcu by mal byť odpoveďou na minulotýždňový list od Trumpa.

2. jún 2018 o 14:45 SITA

BRATISLAVA. Americkí novinári prichytili prezidenta Donalda Trumpa pri drobnej lži, ktorú sám priznal po ani nie ôsmich minútach.

O liste od severokórejského vodcu Kim Čong-una, ktorý Trump v piatok priniesol na tlačovú konferenciu, najskôr hovoril, že bol "veľmi zaujímavý", no nechcel z neho prezradiť žiadne podrobnosti.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



List nečítal

O krátku chvíľu nato však už povedal, že tento list vôbec nečítal, píše americký denník The Washingron Post.

"Tento list bol veľmi zaujímavým listom. Inak, chceli by ste vedieť, čo v ňom bolo? Chceli by ste? Ako veľmi by ste to chceli?" doberal si Trump nedočkavých novinárov.

Prečítajte si tiež: Učiteľka dostala list od Trumpa. Opravila v ňom gramatiku a poslala ho naspäť

"Bol to veľmi zaujímavý list, o nejaký čas bude možno vhodné, že vám ho dám, uvidíme," odvetil neskôr prezident na ďalšiu novinársku otázku, či môže verejnosti aspoň stručne priblížiť, čo bolo v liste napísané. Keď sa novinári ďalej vyzvedali, Trump nakoniec priznal farbu: "Ešte som ten list nevidel. Zámerne som ho ešte neotvoril," povedal.



Trumpovi priniesol list od Kim Čong-una do Bieleho domu jeho vyslanec, podpredsedoa Ústredného výboru severokórejskej komunistickej Kórejskej strany práce Kim Jong-Čchol.

Americký prezident vzápätí informoval, že summit Spojené štáty - Severná Kórea sa uskutoční v pôvodne plánovanom termíne a na pôvodne plánovanom mieste, teda 12. júna v Singapure.

List od Kima

Kimov list by mal byť odpoveďou na list od Trumpa, ktorý americký prezident poslal severokórejskému vodcovi minulý týždeň.

Práve v tomto liste mu oznámil, že summit USA - KĽDR sa ruší, čo odôvodnil "obrovským hnevom a otvoreným nepriateľstvom" v oficiálnych vyhláseniach Severnej Kórey.



Po Trumpovom liste však severokórejský režim takmer okamžite otočil a kritiku Južnej Kórey a Spojených štátov opäť vystriedali prívetivé vyhlásenia. Trump koncom minulého týždňa priznal, že jeho list Kimovi bol súčasťou premyslenej taktiky. "Všetci hrajú hry," povedal.