Zeman kritizuje divadlo za spornú hru: Nech mu zoberú dotácie

Divadlo uviedlo hru režiséra Olivera Frljiča, v ktorej Ježiš znásilňuje moslimku.

2. jún 2018 o 10:48 TASR

PRAHA. Český prezident Miloš Zeman a speváčka Olivie Žižková, ktorá patrí medzi priaznivcov strany SPD Tomia Okamuru, sa pridali k protestom ultrakonzervatívnych kresťanov i aktivistov zoskupenia Slušní ľudia proti uvedeniu hry Naše násilie a vaše násilie v brnianskom divadle Husa na Provázku.

Zeman chce, aby divadlo prišlo o dotácie, Žižková naspievala proti divadlu pieseň, informuje spravodajský server iDNES.cz.

"Nech sa tomu divadlu zoberú dotáciu. Pretože prečo ministerstvo kultúry má vyplácať dotácie divadlu s týmto repertoárom. To nie je zákaz, to je ekonomická regulácia, nič viac, nič menej. A ak je toto predstavenie také výživné a výdatné, že vstupné bude pokrývať náklady - no tak výborne, nech sa hrá ďalej," zaútočil Zeman v televízii Barrandov na brnianske divadlo, píše iDNES.cz

Divadlo Husa na Provázku poskytlo priestor, aby v ňom predstavitelia slovinského súboru Mladinsko v rámci festivalu Divadelný svet 2018 uviedli hru Naše násilie a vaše násilie. Hru režiséra Olivera Frljiča, v ktorej Ježiš znásilňuje moslimku, sa pokúsili prerušiť členovia zoskupenia Slušní ľudia.

Vtrhli na javisko, pred hercami vytvorili reťaz a vyviedol ich až policajný antikonfliktný tím.

Ku kampani proti brnianskemu divadlu sa piesňou Husa na provázku zapojila aj speváčka Olivie Žižková, ktorá v roku 2017 mala song nazvaný Já volím SPD a ešte predtým pieseň proti migrantom Evropo, dýchej, približuje iDNES.cz.