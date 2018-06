USA vetovali rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN proti Izraelu, neprešlo ani ich znenie

Američania nesúhlasili s odsúdením postupu Izraela proti palestínskym demonštrantom.

2. jún 2018 o 0:35 TASR

NEW YORK. Spojené štáty v piatok vetovali rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN (BR OSN), ktorá by odsudzovala postup Izraela proti palestínskym demonštrantom a žiadala by zaručenie medzinárodnej ochrany pre palestínskych civilistov.

Informovala o tom agentúra AP s tým, že USA dokument predložený Kuvajtom zamietli ako jediné.

BR OSN následne v ďalšom hlasovaní nepodporila návrh rezolúcie z dielne USA, ktorým by došlo k odsúdeniu palestínskeho militantného hnutia Hamas v súvislosti s nedávnou eskaláciou násilia v pásme Gazy. V prípade tohto návrhu rezolúcie USA hlasovali ako jediné za.

Hlasovaniu za zatvorenými dverami predchádzali týždne intenzívnych rozhovorov o situácii v pásme Gazy.

Kuvajtom predložená rezolúcia tiež žiadala, aby izraelská armáda prestala používať "nadmernú, neprimeranú a nerozlišujúcu silu".

Americká veľvyslankyňa pri OSN Nikki Haleyová už skôr avizovala, že rezolúciu krytú arabskými krajinami, Spojené štáty nepodporia.

Z americkej verzie navrhovanej rezolúcie zmienky o použití izraelskej sily a ochrane Palestínčanov zmizli.

USA namiesto toho požadovali, aby Hamas a iné palestínske militantné skupiny zastavili "všetky násilné aktivity a provokatívne kroky" v Gaze.