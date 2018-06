Ako CIA väznila a mučila teroristov v Európe

Často nelegálne praktiky Američanom v mnohom nepomohli. Väznice v Európe tajili aj pred vlastnými.

1. jún 2018 o 19:49 Lukáš Onderčanin

BUKUREŠŤ, BRATISLAVA. Nazývali ich rôznymi farbami, no celkovo sa im hovorilo čierne miesta. Ako prvé v roku 2002 vzniklo sídlo s označením Modrá v blízkosti Mazúrskych jazier v Poľsku. V zalesnenej oblasti bolo diskrétne malé letisko, vojenská základňa aj blízka policajná akadémia.

O rok neskôr ho nasledovala rumunská Čierna priamo v Bukurešti. A v roku 2005 pribudlo väzenie s označením Fialová v litovskom lese.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Prečítajte si tiež: Tajné väznice CIA boli ilegálne. Litva a Rumunsko porušili práva členov al-Káidy

Na všetky tieto tri miesta v Európe prišli v tých rokoch teroristi podozriví z organizácie útokov z 11. septembra 2001 a z iných incidentov. A na všetkých týchto miestach ich často nelegálne mučili. O programe, cez ktorý prešli desiatky väzňov, pritom americká spravodajská agentúra CIA roky klamala aj ministrom.

Európsky súd pre ľudské práva tento týždeň rozhodol, že Litva aj Rumunsko sú spoluzodpovedné za zlé zaobchádzanie s niektorými väzňami, keďže o existencii tajných väzení vedeli. Či sa z väzňov na týchto miestach podarilo dostať nejaké podstatné informácie, sa nikdy nepotvrdilo.

Väznení v Poľsku

Abú Zubajda bol jedným z prvých zadržaných teroristov po útokoch na WTC v New Yorku. CIA ho vtedy podľa webu Úradu investigatívnej žurnalistiky považovala za číslo tri v teroristickej organizácii al-Káida.

Palestínčana Zubajdu najskôr zadržali v Pakistane. Potom sa začala jeho zdĺhavá púť po amerických tajných väzeniach. Najprv ho previezli do zariadenia CIA v Thajsku, kde ho vypočúvali aj tak, že ho topili vo vode alebo mu niekoľko dní odopierali spánok.

Tajné väzenie však pre nevôľu thajských úradov museli čoskoro zavrieť a väzňov z neho presunuli do Afganistanu. Až v decembri 2002 Zubajdu aj so spoluväzňom Abdulom Ráhímom Nášírím, ktorý zaútočil na americkú loď v Jemene, presunuli do malého väzenia v Poľsku.