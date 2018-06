V Kongu proti ebole zaočkovali takmer sedemsto ľudí

Ministerstvo zdravotníctva očakáva, že by počet prípadov eboly mohol stúpnuť na tristo.

1. jún 2018 o 16:12 SITA

DAKAR. V troch zdravotníckych zónach v Konžskej demokratickej republike (KDR) zaočkovali proti šíriacej sa ebole viac ako 680 ľudí.

Informovalo o tom tamojšie ministerstvo zdravotníctva, podľa ktorého vakcínu od 21. mája dostalo takmer 500 osôb v meste Mbandaka, ktoré má 1,2 miliónov obyvateľov, viac ako 110 ľudí v meste Bikoro, kde epidémia vypukla, a 70 v odľahlej oblasti Iboko.

Počet prípadov eboly podľa ministerstva stúpa. V krajine už potvrdili 37 prípadov eboly, vrátane 12 úmrtí. Okrem toho úrady evidujú ďalších 13 pravdepodobných prípadov. Zdravotnícki experti sa ešte stále pokúšajú nájsť osoby, ktoré prišli do kontaktu s infikovanými, pričom lokalizovali už vyše tisíc ľudí.

Podľa správy, ktorú počas týždňa zverejnila Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), by počet prípadov eboly mohol v nasledujúcich mesiacoch stúpnuť na 300 a počet osôb, ktoré sa dostali do kontaktu s infikovanými, by sa v prípade rozšírenia do mestských oblastí mohol strojnásobiť.

WHO uviedla, že aj napriek tomu, že "viac ako polovicu" novopotvrdených prípadov eboly už skôr identifikovali, značný počet ďalších prípadov poukazuje na to, že ich nezmonitorovali a niektoré sa tak šírili bez povšimnutia.

KDR podľa WHO potrebuje viac triediacich, izolačných a liečebných stredísk a na zvládnutie logistiky epidémie bude treba ďalšie lietadlo, vrtuľníky a lode. Zabránenie šíreniu eboly, ktoré zatiaľ nevyžaduje vyhlásenie globálneho mimoriadneho stavu, by podľa WHO mohlo stáť 56-miliónov dolárov.