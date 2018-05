Novinári aj experti kritizujú Kyjev za zinscenovanú vraždu Babčenka

Kauza vyvolala zmiešané reakcie medzi novinármi po celom svete.

31. máj 2018 o 11:13 ČTK

KYJEV. Medzinárodná organizácia Reportéri bez hraníc (RSF) ostro kritizovala postup ukrajinských úradov v kauze okolo ruského opozičného novinára Arkadija Babčenka.

Ukrajinská tajná služba SBU oznámila, že vraždu novinára, o ktorej v utorok informovali médiá, predstierala, aby odhalila údajných ruských iniciátorov zločinu.

Udalosť plánujú prešetriť

"Reportéri bez hraníc vyjadrujú svoje najhlbšie rozhorčenie v súvislosti s manipuláciou ukrajinských tajných služieb, čo je novým krokom informačnej vojny. Pre vládu je vždy veľmi nebezpečné hrať sa s faktami, zvlášť potom využívať novinárov pre svoje falošné správy," napísal na svojom twitteri generálny tajomník RSF Christophe Deloire.

Medzinárodná organizácia Výboru pre ochranu novinárov (CPJ) označila postup Kyjeva za bezprecedentný a požiadala úrady, aby vysvetlili dôvody takýchto drastických opatrení.

Podľa koordinátorky európskej a ázijskej pobočky organizácie Niny Ognjanovovej plánuje výbor udalosť prešetriť.

Ruské tajné služby podľa ukrajinskej kontrarozviedky SBU nariadili útok na Babčenka.

Polícia už zadržala ukrajinského občana, ktorý údajne z ruského popudu vraždu organizoval a zohnal aj jej vykonávateľa.

Kritika novinárov po celom svete

Postup ukrajinských činiteľov kritizujú aj viacerí novinári po celom svete. Podľa nich Kyjev iba napomohol prokremeľskej propagande a šíreniu falošných správ.

"Provokácia a cirkus. Samozrejme, že okamžite obvinili Rusko, bez toho, aby prípad prešetrili. Ukrajina zinscenovaním smrti Babčenka dala ruskej štátnej televízii obrovský darček," komentoval zvláštnu operáciu SBU na twitteri spravodajca britského denníka The Daily Telegraph v Rusku Alec Luhn.

"Babčenko je blbec a my všetci sme somári, že sme tomu uverili," uviedol ruský novinár Alexej Kovaľov.

"Nemôžem sa rozhodnúť, či je to najgeniálnejšia alebo veľkolepo hlúpa správa, o ktorej som kedy počul. Myslím, že oboje," pridal sa moskovský spravodajca pre Financial Times Max Seddon.

Analytik Mark Galeotti upozorňuje na to, že Kremeľ získal do budúcnosti skvelý podklad pre vlastnú argumentáciu. "Keď bude zabitý niekto ďalší, Rusko môže hrať hru 'ako viete, že sa to naozaj stalo?", povedal expert.