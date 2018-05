Soros sa púšťa do ďalšieho boja. Brexit nestačí zmäkčiť, treba ho úplne odmietnuť

Finančník verí, že Európa je v kríze a odstúpenie od brexitu jej pomôže.

30. máj 2018 o 14:42 Matúš Krčmárik

LONDÝN, BRATISLAVA. Neodídem, odkázal svojim kritikom vo februári miliardár George Soros, keď mu vyčítalil, že finančne podporuje kampane za odvrátenie brexitu. „Pre svoju lásku k Veľkej Británii neprestanem bojovať proti jej odchodu z Európskej únie.“

Vtedy sa v konzervatívnom denníku Telegraph objavil článok, kde sa o Sorosovi písalo ako „o bohatom gamblerovi, ktorý zasahuje do vnútorných záležitostí štátu“. Aj ďalšie vyjadrenia zástancov britského odchodu z Únie pripomínali formulácie a karikatúry používané v minulom storočí v antisemitskom prostredí.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Soros si zástancov brexitu pohneval, lebo prispel na kampaň za zotrvanie Británie v Únii. V najbližších dňoch sa môže pripraviť na ďalšiu vlnu útokov.

O niekoľko dní sa začne kampaň, ktorej cieľom bude vyvolanie nového referenda o britskom odchode do roka. Zvrátiť odchod, ktorý má zatiaľ termín marec 2019, je podľa Sorosovho utorňajšieho prejavu na pôde Európskej rady pre zahraničné záležitosti v záujme Európskej únie aj Británie.

Revolučné časy

Prečítajte si tiež: Do debaty o brexite vstupuje Soros a obvinenia z antisemitizmu

„Brexit je nesmierne škodlivý proces, ktorý poškodzuje obe strany,“ uviedol vo svojom parížskom prejave. „Rozvod bude dlhý proces, ktorý môže trvať aj viac ako päť rokov. Päť rokov je v politike večnosť, najmä v revolučných časoch, ako sú tie terajšie.“

Nedávne rozhorčenie zástancov odchodu vyvolali Sorosove státisícové príspevky pre organizáciu Best for Britain (To najlepšie pre Britániu). Týchto aktivistov plánuje miliardár židovského pôvodu, ktorý po druhej svetovej vojne ušiel z Maďarska do Británie, podporovať aj naďalej.

Aktivisti už oznámili, že chystajú kampaň za takmer šesť miliónov libier, podľa Business Insider by sa mala začať 8. júna, presne rok po voľbách, v ktorých si premiérka Theresa Mayová chcela posilniť pozíciu pri rokovaniach o brexite, no namiesto toho skončili jej konzervatívci v koalícii so severoírskymi unionistami.

Ani za ten rok nevznikla jasná predstava, ako by mal britský odchod vyzerať. Hádky prebiehajú aj v samotnej vláde, kde sú zástancovia tvrdého odchodu aj takzvaného mäkkého brexitu, ktorý by znamenal, že by Británia ostala súčasťou spoločnej colnej únie a možno aj spoločného trhu.

Nové referendum politici nechcú

O opakovaní referenda však otvorene nehovoria ani zástancovia mäkkého odchodu či opoziční labouristi. Ak sa podobné hlasy objavia, väčšinou ide o jednotlivých poslancov alebo ľudí z prostredia mimo aktívnej politiky, napríklad o expremiéra Tonyho Blaira.