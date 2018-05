Rusko sa rúti do záhuby, písal Babčenko. V Kyjeve ho zabili

Bývalý vojak Arkadij Babčenko zamieril z armády k novinárčine. Za kritiku režimu sa mu vyhrážali väzením aj smrťou.

30. máj 2018 o 12:35 Lukáš Onderčanin

KYJEV, BRATISLAVA. Už nebojujem, napísal ruský novinár Arkadij Babčenko v auguste 2016 na svojom blogu. Nemyslel to doslovne – zbraní sa vzdal ešte v roku 2000, keď ustali najsilnejšie boje druhej čečenskej vojny.

Babčenko sa po rokoch rozhodol vzdať boj proti štátu.

„Mohol som bojovať s uzurpátorom, ktorý sa dostal k veslu. Mohol som bojovať so zlodejmi. Mohol som bojovať s vrahmi. Nemôžem však bojovať so štátom, ktorý sa dobrovoľne rúti do priepasti,“ napísal a o niekoľko mesiacov sa presťahoval do Prahy a následne Kyjeva. Tam ho v utorok v noci pred vchodom do jeho apartmánu zastrelil neznámy páchateľ.

„Novinárčina a literatúra boli pre neho terapiou. Prešiel si oboma čečenskými vojnami, zažil tam strašné veci a keď sa vrátil, bol to spôsob, ako sa s tým vyrovnať,“ opisuje Babčenka pre SME jeho známy, český novinár z Hospodářskych novin Ondřej Soukup.

S Babčenkom sa stretol na Majdane v Kyjeve, neskôr aj v Prahe.

S Ruskom v najhorších časoch

Babčenko sa na front dostal ako devätnásťročný, v prvej čečenskej vojne pôsobil v komunikačnej jednotke, opisuje jeho kariéru web meduza.io. Keď sa v roku 1999 opäť vrátil na čečenský front, viedol granátovú divíziu.

V rozhovore pre kritický denník Novaja Gazeta v roku 2005 hovoril o paralelných svetoch, v ktorých Rusi žijú.