Keď Slušní Česi protestujú proti divadlu

Toto si nedovolili ani nacisti, hovoril po brnianskom predstavení kardinál Duka.

30. máj 2018 o 14:15 Jindřich Šídlo

Len, aby ste boli od začiatku v obraze. Česi sú najateistickejším národom Európy. A do slávneho brnianskeho divadla Husa na provázku sa zmestí tak dvesto divákov.

Takže je logické, že teraz celá krajina už niekoľko dní nerieši takmer nič iné než divadelnú hru chorvátskeho režiséra Olivera Frljiča Naše násilie a vaše násilie, ktorú uviedli v sobotu večer v Brne v rámci festivalu Divadelný svet.

Slušní ľudia a extrémisti

Prečítajte si tiež: Česká cirkev hnedne, tvrdia katolícki laici a píšu pápežovi

Pretože je to hra "škandalózna". Vystupujú tu nahí herci, zaobchádzajú pri tom neortodoxne so štátnou vlajkou a na konci Ježiš znásilní moslimku. Hru som nevidel, neviem, čo si o nej mám myslieť. Iní to zvládnu za mňa.

A niektorí sa neboja dať to najavo tak nejako priamo. Ako napríklad brnianske združenie Slušní ľudia, ktorí znovu dokazujú, prečo by si mal človek dávať pozor, keď stretne niekoho, kto o sebe hovorí, že je "slušný človek".