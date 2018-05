Američan bojoval v Somálsku na strane teroristov

Muž cvičil s militantmi tri mesiace, čítal a interpretoval Korán a učil sa ovládať rôzne zbrane.

30. máj 2018 o 9:51 TASR

NEW YORK. Na 35 rokov väzenia odsúdil v utorok manhattanský súd Američana zo štátu Maryland, ktorý bojoval v Somálsku v radoch islamistickej teroristickej skupiny aš-Šabáb a k tomuto činu sa aj priznal, informovala v stredu agentúra Reuters.

Podľa prokuratúry Maalik Alim Jones (33) v roku 2011 odcestoval do Kene a následne do Somálska, kde ho prijali do výcvikového tábora aš-Šabábu napojeného na teroristickú sieť al-Káida.

Jones cvičil s militantmi tri mesiace, čítal a interpretoval Korán a učil sa ovládať rôzne zbrane vrátane granátometov a útočnej pušky AK-47. Potom sa stal členom špeciálnej jednotky aš-Šabábu s názvom Džajš Ajman. Jednotka podnikala útoky cez kenskú hranicu a zúčastnila sa aj bojov proti kenským vojakom v somálskom meste Afmadu.

Jonesa zatkli somálske úrady v decembri 2015, keď sa pokúšal zaobstarať si loď na cestu do Jemenu. Potom ho vydali do USA. Obžalovali ho v januári 2016. Jones sa k činu priznal vlani v septembri.

Somálska republika prakticky prestala existovať ako celistvý štát v roku 1991, keď padol režim diktátora Siada Barrého. Medzinárodné spoločenstvo považuje za jedinú legitímnu vládu federálnu administratívu, ktorá však reálne ovláda len metropolu Mogadišo a niekoľko ďalších okresov. Zvyšok krajiny je pod kontrolou neuznaných úradov, klanov či radikálnych islamistických hnutí.