Soros: Európa je v existenčnom ohrození

Európska únia stojí pred hrozbou ďalšej veľkej finančnej krízy a bude sa musieť popasovať s migráciou, vyhlásil americký finančník.

30. máj 2018 o 10:24 TASR

PARÍŽ. Európska únia stojí pred hrozbou ďalšej veľkej finančnej krízy a bude sa musieť popasovať s tromi hlavnými výzvami - migráciou, územnou dezintegráciou a politikou úsporných opatrení. Uviedol to v utorok v Paríži americký miliardár, investor a filantrop George Soros.

Soros vystúpil s prejavom na výročnom podujatí Európskej rady pre zahraničné vzťahy (ECFR). Ide o medzinárodný think-tank so sídlom v Londýne, ktorý na úrovni expertov funguje naprieč celou Európskou úniou a jeho cieľom je vykonávať nezávislý prieskum zameraný na európsku zahraničnú a bezpečnostnú politiku.

Soros: Európa je v ohrození

Soros, ktorý sa v polovici apríla v Bruseli stretol s prvým podpredsedom Európskej komisie Fransom Timmermansom, na parížskom podujatí upozornil, že závislosť Európskej únie na úsporných opatreniach poškodila euro a zhoršila európsku finančnú krízu.

Poukázal v tejto súvislosti na prudkú zmenu hodnoty dolára a únik kapitálu z rozvíjajúcich sa trhov.

"Všetko, čo sa mohlo pokaziť, sa pokazilo. Nie je iba rečníckou frázou povedať, že Európa sa nachádza v existenčnom ohrození. Ide o tvrdú realitu," oznámil Soros podľa americkej spravodajskej televízie CNBC.

Soros nezabudol Európanom pripomenúť ani migračnú krízu, s ktorou ho populistické médiá a politici často spájajú, a zdôraznil princíp dobrovoľnosti pri prijímaní migrantov.

Marshallov plán pre Afriku

Utečeneckú problematiku by podľa jeho slov pomohol riešiť tzv. Marshallov plán pre Afriku s finančným príspevkom vo výške 30 miliárd dolárov. Pre EÚ to nie je novinka - naposledy o Marshallovom pláne pre Afriku hovoril predseda Európskeho parlamentu Antonio Tajani v utorok v Štrasburgu s bývalým šéfom Africkej únie Alphom Condém.

"Členské štáty by nemali byť nútené prijímať utečencov, ak to nechcú, a utečenci by nemali byť nútení usadzovať sa tam, kam nechcú ísť," zdôraznil Soros s odkazom na systém kvót pre utečencov z Talianska a Grécka, ktorý "rozhádal" členské krajiny EÚ.

Americký miliardár tiež upozornil, že predstava Európy ako "nedobytnej pevnosti" je nereálna. Súhlasí s názormi, že EÚ by mala lepšie chrániť svoje vonkajšie hranice, ale odporučil ich nechať otvorené pre legálnu migráciu.