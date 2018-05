Vo Francúzsku sa uskutoční konferencia o Líbyi, cieľom je presadiť voľby

Dohoda by mala viesť aj k plánu na zjednotenie bezpečnostných síl.

28. máj 2018 o 6:33 TASR

PARÍŽ. Francúzsko bude hostiteľom konferencie o Líbyi pod záštitou OSN, zameranej na zorganizovanie volieb v tejto severoafrickej krajine a získanie prísľubov od tamojších súperiacich skupín, že sa pridajú k politickému riešeniu.

Informovala o tom v nedeľu agentúra AP.

Kancelária francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona oznámila, že na konferencii v Elyzejskom paláci sa v utorok zúčastnia kľúčoví líbyjskí aktéri spolu so zástupcami dvoch desiatok krajín i medzinárodných organizácií.

Súperiaci líbyjskí lídri by podľa očakávaní mali schváliť vyhlásenie o tom, že prezidentské a parlamentné voľby by sa v krajine mali uskutočniť do konca tohto roka, "ak to bude možné", píše sa v oznámení z Paríža.

Dohoda by mala viesť aj k plánu na zjednotenie rôznych bezpečnostných síl a objasnenie postavenia konkurenčných inštitúcií v Líbyi, ktorá zažíva politickú nestabilitu od zvrhnutia jej vodcu Muammara Kaddáfího v roku 2011.

Macron už organizoval stretnutie líbyjských lídrov vo Francúzsku v júli 2017, dopĺňa AP.