Migrantov povzbudzuje počasie, na mori sa narodil chlapec Zázrak

Španielsko počas víkendu zachránilo vyše päťsto migrantov

27. máj 2018 o 19:20 TASR

BARCELONA. Chlapec menom Zázrak sa narodil na palube humanitárnej lode v Stredozemnom mori - táto udalosť je svetlým bodom v období, keď migranti v čoraz väčšom počte podnikajú riskantnú plavbu z Líbye do Talianska. Povzbudzuje ich zlepšené počasie.

V nedeľu o tom informovala tlačová agentúra Reuters.

Menej aktívna Líbya

Lode humanitárnych organizácií a plavidlá talianskych námorných síl a pobrežnej stráže zachránili za posledné tri dni vyše 1800 migrantov, príslušníci vytiahli z vody jedno telo.

Tento rok klesol počet príchodzích z Líbye, ktorá je základňou pašerákov ľudí, až o 85 percent oproti minulému roku, keďže Taliansko pomáha líbyjskej pobrežnej stráži a miestnym úradom zastavovať člny s migrantmi popri pobreží severoafrickej krajiny. Avšak teraz sa zdá, že dobré počasie alebo aj iné faktory tento trend menia.

"Je naozaj ťažké povedať, čo sa deje vo vnútri Líbye, alebo prečo líbyjská pobrežná stráž nebola v posledných niekoľkých dňoch taká aktívna," uviedla Lauren Kingová, hovorkyňa lode Aquarius (Vodnár), na palube ktorej sa chlapec menom Zázrak v sobotu narodil.

Aquarius je záchranná loď, prevádzkovaná humanitárnymi organizáciami SOS Méditerranée a Lekári bez hraníc (MSF). V nedeľu zakotvila v meste Catania na talianskom ostrove Sicília a priviezla tam 70 migrantov. V priebehu dňa sa znova vydá na plavbu do vôd pri pobreží Líbye. "Vzhľadom na počasie... je lepšie, keď sme tam a pripravení," dodala hovorkyňa.

Príšerné podmienky a násilie

Migranti zachránení touto loďou porozprávali o príšerných podmienkach a násilí v Líbyi. Zažila ho aj matka novorodenca. Matka a jej syn sú v poriadku. Zázrak váži 2,8 kilogramu a je to šieste dieťa, ktoré prišlo na svet na záchrannej lodi Aquarius, ale prvé tento rok.

Keď pôrodná asistentka priniesla novorodenca hore na palubu, migranti začali jeho narodenie oslavovať spevom a tancom. Tešia sa zo života, lebo podmienky sú teraz pre nich neporovnateľne lepšie než tie, ktoré mali v Líbyi.

Matka, ktorej meno nebolo zverejnené, pre MSF povedala, že v Líbyi strávila rok. Tam "ju držali v zajatí, bili, dávali jej málo jedla a vymáhali od nej peniaze ako výkupné za prepustenie". Nakoniec sa jej podarilo od väzniteľov ujsť a vo štvrtok sa spolu so 68 ďalšími ľuďmi vydala v gumenom člne na plavbu cez more.

Zachraňovali aj Španieli

Migrantov počas uplynulého víkendu zachraňovalo aj Španielsko. V priebehu soboty španielske lode vyzdvihli v Stredozemnom mori takmer 300 migrantov, plaviacich sa na deviatich člnoch. Do pátracích operácií boli nasadené aj lietadlá a vrtuľníky.

V nedeľu do popoludňajších hodín Španielsko poskytlo pomoc ďalším ôsmim člnom, na ktorých sa dovedna nachádzalo zhruba 250 migrantov. Tri z nich boli vo veľmi zlom stave a neskôr sa potopili.

Zachránené osoby pochádzali z rôznych krajín severnej a subsaharskej Afriky.

Počet migrantov, ktorí sa plavia cez Stredozemné more do Španielska, v posledných rokoch výrazne vzrástol, zatiaľ čo poklesol ich prílev do Talianska a Grécka.