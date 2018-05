Záhadný kufrík v Ženeve je kľúčom k úplatkom za miliardu dolárov

Kým švajčiarske úrady rozhodnú, či vydajú Talianom kufrík, proces s údajným sprostredkovateľom úplatku sa môže aj skončiť.

27. máj 2018 o 18:27 Hugo Miller, Kelly Gilblom, Sergio Di Pasquale, Bloomberg

MILÁNO. Kufrík, ktorý pred dvomi rokmi zadržali v ženevskom byte, môže byť kľúčovým dôkazom pri vyšetrovatení korupcie vo firmách Royal Dutch Shell a Eni SpA. Ale len v prípade, že sa do Milána dostane načas.

Sú v ňom simkarty, nigérijské pasy, notebook a pevný disk s viac ako 40-tisíc dokumentami. Podľa hovorcu ženevskej prokuratúry patril Emekovi Obimu.

Švajčiarski vyšetrovatelia ho objavili počas razie v inom prípade a snažia sa ho posunúť svojim talianskym kolegom, ktorí Obiho vyšetrujú ako sprostredkovateľa pri úplatku vo výške 1,1 miliardy eur. Do prípadu sú zapojení ropní giganti uchádzajúci sa o práva na ťažbu nigérijskej ropy.

Obiho právnici však ženevského sudcu presvedčili, aby obsah kufríka nechal zapečatiť, odvolávali sa na právo na ochranu súkromia ich klienta. O tom, či má ostať naďalej mimo dosahu talianskych vyšetrovateľov, by sa malo rozhodnúť ešte tento mesiac.

Spravodlivosť na dosah

Aj keď milánski vyšetrovatelia postavili žalobu na ropné spoločnosti aj bez kufríka, ďalšie dôkazy by im mohli pomôcť. Proces o udalostiach z roku 2011 sa začne 20. júna.

Milánsky prokurátor Fabio De Pasquale už vyhlásil, že Švajčiarom „poslal viacero pripomienok“, že kufrík je pre neho veľmi dôležitý.

„Možnosť, že by sme sa dostali k desaťtisícom dokumentov a pevnému disku, ktoré patria sprostredkovateľovi v prípade, je jednoznačne niečo, na čo sa oplatí zamerať,“ uviedol Barnaby Pace z mimovládnej protikorupčnej organizácie Global Witness.

Tá pomáha aj s týmto prípadom. „Táto medzinárodná spolupráca bezpečnostných zložiek zvyšuje šancu, že sa dočkáme spravodlivosti,“ hovorí.

V prípade sú veľké mená. Medzi obžalovanými v milánskom prípade je aj šéf Eni Claudio Descalzi či bývalí vysokopostavení zástupcovia Shellu.

Žalobcovia tvrdia, že spoločnosti zaplatili väčšinu z úplatku 1,1 miliardy dolárov na účet nigérijskej vlády. Sprostredkovateľom pri tejto operácii mala byť Obiho firma.

Asi osemsto miliónov z nich sa potom presunulo na účet firmy Malabu Oil & Gas Ltd. Táto lagoská firma je napojená na nigérijského ministra ropného priemyslu Dana Eteteho a z tohto účtu sa potom rozdeľovali úplatky ďalším, píše sa v žalobe.

Šanca očistiť sa

Eni podľa vlastného vyhlásenia s vyšetrovateľmi bezvýhradne spolupracuje, vedenie firmy si stojí za Descalzim a tvrdí, že spoločnosť neurobila nič zlé. Spoločnosť so sídlom v Ríme tiež verí, že súdny proces bude pre ňu príležitosťou dokázať, že konala podľa zákona.

Obiho právnik a hovorkyňa Shellu na žiadosti o reakciu neodpovedali. „Neexistuje dôkaz o korupcii alebo o tom, že Malabu uplácala nigérijských predstaviteľov,“ hovorí Antonio Secci, Eteteho právnik.

Ak by aj švajčiarsky súd rozhodol o vydaní kufríka do Talianska, Obi by sa mohol voči rozhodnutiu odvolať. Obi si pri procese v Taliansku vybral možnosť zrýchleného konania, je preto možné, že jeho prípad sa skončí skôr, ako sa vo Švajčiarsku rozhodne čo s kufríkom.

Ostatných obžalovaných čaká riadny proces, ktorý môže trvať aj niekoľko rokov.