Američan väznený takmer dva roky vo Venezuele je už doma

Prepustenie privítal aj americký prezident Donald Trump.

27. máj 2018 o 6:35 TASR

WASHINGTON. Američan Joshua Holt, ktorého vo Venezuele väznili takmer dva roky bez riadneho súdu, sa vrátil do Spojených štátov. Spolu s ním pricestovala aj jeho venezuelská manželka, ktorá bola takisto vo väzení.

Informovala o tom v nedeľu agentúra AP.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Prepustenie privítal aj Trump

Lietadlo s Holtom a jeho manželkou Thamarou Caleňovou pristálo v sobotu večer na Dullesovom medzinárodnom letisku vo Washingtone.

Prečítajte si tiež: Venezuela po takmer dvoch rokoch prepustila väzneného Američana

V lietadle bol aj republikánsky senátor Bob Corker, predseda zahraničného výboru Senátu, ktorý sa v piatok neočakávane stretol s prezidentom Venezuely Nicolásom Madurom.

O deň neskôr, v sobotu, prišla správa, že venezuelské úrady pustili dvojicu na slobodu. Podľa zdrojov AP tomuto aktu predchádzali niekoľkomesačné tajné vyjednávania medzi americkými zákonodarcami a venezuelskou stranou.

Prepustenie, za ktoré dlhodobo lobovali príbuzní i predstavitelia USA, okamžite privítal aj americký prezident Donald Trump.

Vykonštruované obvinenia

Holt (26) pochádza z amerického štátu Utah. Do Venezuely vycestoval v roku 2016, aby sa tam oženil s príslušníčkou mormónskej cirkvi, ktorej členom je aj on. So svojou nastávajúcou sa zoznámil prostredníctvom internetu. Krátko po svadbe ho však spoločne s manželkou zadržali pre údajné nezákonné zhromažďovanie zbraní. Podľa Washingtonu išlo o vykonštruované obvinenia.

Samotný Holt minulý týždeň vyzval svojich priateľov, známych v USA, aby mu pomohli dostať sa von z väzenia vo venezuelskej metropole Caracas.

Holt sa na svojich spoluobčanov obrátil prostredníctvom dvoch krátkych videoposolstiev, ktoré nakrútil na mobilný telefón a zverejnil na Facebooku. Tvrdil, že jeho život je v ohrození, pretože väzenie ovládli väzni, ktorí ho chcú zabiť. Medzi väzňami nápravného zariadenia známeho ako El Helicoide sú údajne aj hlavní odporcovia venezuelského prezidenta Nicolása Madura.

Americké veľvyslanectvo vo Venezuele prostredníctvom sociálnych médií vyhlásilo, že za Holtovu bezpečnosť je priamo zodpovedná venezuelská vláda.