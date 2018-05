Vrcholí tichá revolúcia. Írsko má premiéra homosexuála a povolí potraty

Írski voliči v referende jasne odmietli zákaz interrupcií.

26. máj 2018 o 15:06 Matúš Krčmárik

DUBLIN, BRATISLAVA. Posledné týždne boli v Írsku osobitne vypäté. Rozhodovalo sa o tom, či si krajina zachová svoj katolícky ráz, alebo sa priblíži k ďalším liberálnym krajinám západnej Európy. V piatok voliči rozhodovali, či sa zruší zákon, ktorý až na výnimočné prípady zakazuje interrupcie.

Jeden dublinský internát preto na sobotu, keď prebiehalo spočítanie výsledkov, vyhradil jednu miestnosť, kde sa mali študenti uvoľniť od stresu.

Keď však začali prichádzať predbežné výsledky, ukázalo sa, že študenti túto miestnosť až tak nepotrebujú. Očakával sa tesný výsledok, no nakoniec s Íri jednoznačne rozhodli liberalizovať zákon o interrupciách. Problémy so stresom malo len o niečo viac ako tucet ľudí.

„Je lepšie, ak takúto miestnosť máme pripravenú a nie je využitá, ako by sme neboli pripravený a bolo by to treba,“ povedal pre Guardian Damien McClean, ktorý oddychovú miestnosť pripravoval.

Nesprávne sa nestane správnym

Porážku si ešte pred zverejnením oficiálnych výsledkov priznala aj kampaň Zachráňme ôsmy nazvaná podľa článku írskej ústavy, ktorý interrupcie zakazuje. Tá viedla kampaň za zachovanie zákazu a po hlasovaní na webe odkázala, že írski voliči „spáchali tragédiu historických rozmerov“.