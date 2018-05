Írski aktivisti proti potratom označili referendum za tragédiu

Jasná väčšina voličov sa vyslovila za liberalizáciu zákonov o interrupcii.

26. máj 2018 o 14:19 TASR

DUBLIN. Jedna z hlavných skupín, ktoré viedli kampaň za to, aby v Írsku naďalej platili prísne obmedzenia interrupcií, priznala v sobotu porážku v piatkovom referende.

Po odhadoch naznačujúcich, že jasná väčšina voličov sa vyslovila za liberalizáciu zákonov, hovorila v sobotu o "tragédii", informuje agentúra DPA.

"To, čo írski voliči urobili včera, je tragédiou historických rozmerov. Avšak zlé sa nestáva správnym len preto, že to podporuje väčšina," uviedla vo vyhlásení skupina Save the 8th, pomenovaná podľa ôsmeho dodatku írskej ústavy, zakazujúceho interrupcie vo väčšine prípadov.

Skupina dodala, že sa bude stavať proti každej budúcej legislatívnej úprave, "ktorá umožní zabíjanie bábätiek v našej krajine".

Sčítanie hlasov po piatkovom referende sa začalo v sobotu dopoludnia, oficiálne výsledky sa očakávajú neskoro popoludní.

Väčšina bola za zmiernenie legislatívy

Dva prieskumy medzi hlasujúcimi voličmi, ktorých výsledky zverejnili po zatvorení volebných miestností, však naznačujú, že írski voliči sa približne 68 až 69 percentami vyslovili za liberalizáciu zákonov prísne obmedzujúcich interrupcie.

Voliči sa v referende mohli vyjadriť k otázke, či chcú zrušiť ústavný zákaz umelého prerušenia tehotenstva a poveriť parlament vypracovaním zákonov o interrupcii.

"Vyzerá to tak, že zajtra budeme písať dejiny," vyhlásil írsky premiér Leo Varadkar, ktorý viedol kampaň za "áno".

Rozdelené Írsko

Referendum rozdelilo tradične katolícke Írsko, v ktorom obe strany debaty o interrupciách viedli dlhú, emotívnu kampaň. Potraty sú v krajine ústavou zakázané. Výnimka je možná len vtedy, ak je ohrozený život matky, nie však prípade znásilnenia, incestu alebo smrteľnej abnormality plodu. Tisíce írskych žien preto každý rok cestujú do zahraničia, najmä do Anglicka, na vykonanie zákroku, ktorým sa tehotenstvo ukončí.

V prípade kladného výsledku referenda bude z ústavy odstránený príslušný dodatok schválený v referende v roku 1983, podľa ktorého sa život ženy a život jej nenarodeného dieťaťa považujú za rovnocenné, a parlament dostane možnosť legalizovať potraty až do 12. týždňa tehotenstva.