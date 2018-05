S KĽDR by sa nemalo jednať agresívne a zaháňať ju do kúta, tvrdí Putin

Putin je presvedčený, že dohoda s KĽDR o jej denuklearizácii by mala zahŕňať aj garancie suverenity a územnej celistvosti.

25. máj 2018 o 22:02 SITA

MOSKVA. So Severnou Kóreou by sa nemalo diskutovať agresívne a zaháňať ju do kúta, vyhlásil v piatok ruský prezident Vladimir Putin.

Svoje slová neadresoval nikomu konkrétnemu, je však zrejmé, že ich smeroval na amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Ten vo štvrtok zvolil smerom k Severnej Kórei ostrejší tón, na čo severokórejský režim v piatok reagoval naopak zmiernením svojho dovtedajšieho konfrontačného prístupu. Putin je však naopak zástancom miernejšieho prístupu k Severnej Kórei:

"Ak sa nesprávate agresívne a nezatláčate Severnú Kóreu do kúta, výsledok, ktorý potrebujeme, sa dosiahne rýchlejšie a za nižšiu cenu," mieni ruský prezident.



Putin je tiež presvedčený, že je potrebné, aby dohoda s Kórejskou ľudovodemokratickou republikou (KĽDR) o jej denuklearizácii "zahŕňala aj garancie suverenity a územnej celistvosti" pre túto krajinu.

Trump zrušil summit

Trump v piatok večer vyhlásil, že plánovaný summit Spojené štáty - KĽDR, ktorý vo štvrtok sám odvolal, sa možno predsa len nakoniec uskutoční v pôvodnom termíne, teda 12. júna.

Prezident potvrdil, že medzi Washingtonom a Pchjongjangom sa už opäť o summite živo diskutuje. "Oni ho veľmi chcú, my ho tiež chceme," povedal Trump o stretnutí.

V súvislosti s jeho listom severokórejskému lídrovi Kim Čong-unovi, v ktorom mu vo štvrtok veľmi ostrou formou oznámil, že USA sa na summite nezúčastnia, Trump v piatok naznačil, že šlo o taktiku. "Všetci hrajú hry," povedal.

Rokovanie medzi USA a Kóreou

Najnovšie stanovisko Severnej Kórey, v ktorom vyjadrila ochotu rokovať s USA kedykoľvek a v akomkoľvek formáte, prijal Trump s veľkým potešením.

"Skvelá novinka, srdečné a produktívne stanovisko zo strany Severnej Kórey. Čoskoro sa presvedčíme, kam to povedie, ale dúfajme, že k dlhej a trvalej prosperite a mieru. Čas ukáže," vyhlásil Trump.



Severná Kórea v piatok ráno oznámila, že je stále pripravená rokovať so Spojenými štátmi "kedykoľvek, v akomkoľvek formáte".

Severokórejské ministerstvo zahraničia uviedlo, že je "ochotné dať USA čas a možnosti", aby konanie rokovaní prehodnotilo.

Trumpove pôvodné rozhodnutie summit zrušiť podľa Pchjongjangu ukazuje závažnosť historicky hlboko zakoreneného nepriateľstva medzi oboma krajinami, a preto by sa mal summit "urgentne konať", aby sa tieto vzťahy zlepšili, uviedlo ministerstvo.