Producent Weinstein, ktorý je obvinený z obťažovania, sa vydal do rúk polície

25. máj 2018 o 13:56 TASR

Filmový producent Harvey Weinstein (na snímke druhý sprava) sa vydáva do rúk polície.(Zdroj: SITA/AP)

NEW YORK. Americký filmový producent Harvey Weinstein sa v piatok - sedem mesiacov od vznesenia prvých obvinení z pohlavného zneužívania - vydal do rúk polície a justície v New Yorku. Informovala o tom spravodajská televízna stanica Sky News.

Od vlaňajšej jesene, keď sa objavili prvé obvinenia z pohlavného zneužívania, svedčilo proti Weinsteinovi v tejto veci viac ako sto žien. Medzi nimi sú aj herečky ako Angelina Jolie, Gwyneth Paltrowová či Rose McGowanová.

Weinsteinova aféra spustila vo svete mohutné hnutie #MeToo, ktoré prispelo k spoločenskému pádu stoviek vplyvných mužov v mnohých sektoroch, nielen v kinematografii, ale aj vo svete módy, hudby, gastronómie či politiky.

Producentské štúdio, ktoré Weinstein založil so svojím bratom Bobom, je v dôsledku jeho aféry v konkurze a samotný Bob Weinstein čelí obvineniam, že toleroval nevhodné správanie svojho brata k ženám alebo mu v tom niekedy aj pomáhal. Aféra spôsobila, že americká Akadémia filmových umení a vied, ktorá organizuje a udeľuje prestížne ceny Oscar, vlani v októbri Weinsteina vylúčila zo svojich radov.

Weinstein prišiel aj o členstvo v britskej filmovej a televíznej akadémie BAFTA. Opustila ho i jeho manželka Georgina Chapmanová, módna návrhárka značky Marchesa.