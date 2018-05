Tragickú nehodu Maďarov v Taliansku mohla spôsobiť nekvalitná diaľnica

Prokurátor v talianskej Verone vzniesol obvinenia v kauze tragickej nehody maďarského autobusu z januára 2017.

25. máj 2018 o 10:54 TASR

BUDAPEŠŤ. Prokurátor v talianskej Verone vzniesol obvinenia v kauze tragickej nehody maďarského autobusu z 20. januára 2017 pri tomto meste. Informoval o tom v piatok denník Magyar Idők odvolávajúc sa na talianske regionálne spravodajské servery TG a Pantheon.

Obvinených zo spôsobenia tejto dopravnej nehody je šesť ľudí vrátane vodiča autobusu, píše denník, podľa ktorého mestský súd vo Verone vytýčil úvodné pojednávanie na začiatok októbra.

Medzi obvinenými sú aj dvaja inžinieri starajúci sa o prevádzku talianskej diaľnice A4, na ktorej sa nehoda stala, a ďalej traja inžinieri zo skupiny, ktorá diaľnicu pred odovzdaním v roku 1993 testovala.

Magyar Idők pripomína, že maďarský expert György M. Fekete vo svojej expertíze poukázal na viaceré bezpečnostné nedostatky daného úseku talianskej diaľnice. Prokurátor vo Verone konal na základe tohto posudku.

Autobus so študentmi gymnázia, ktorí sa vracali z lyžiarskeho zájazdu vo Francúzsku, havaroval vlani 20. januára pred polnocou na úseku diaľnice A4 pri Verone. Vozidlo po náraze do mostového piliera zhorelo do tla, pričom zahynulo 16 ľudí.