Ozbrojený muž spustil paľbu v reštaurácii v Oklahome

Polícia nepredpokladá, že by čin súvisel s terorizmom.

25. máj 2018 o 6:50 SITA

OKLAHOMA CITY. Muž ozbrojený pištoľou vošiel vo štvrtok do reštaurácie v Oklahoma City, hlavnom meste amerického štátu Oklahoma, a spustil paľbu na ľudí. Zranil dvoch zákazníkov reštaurácie, než ho na parkovisku zastrelil civilista, ktorý mal pri sebe revolver.



Streľba sa odohrala v čase večere v reštaurácii Louie's On The Lake. So strelnými zraneniami museli hospitalizovať jednu ženu a 12-ročné dievča, podľa polície však "prežijú". Jeden muž si pri pokuse uniknúť pred streľbou zlomil ruku.



Motív ani identita páchateľa zatiaľ nie sú známe, polícia ale nepredpokladá, že by čin súvisel s terorizmom.