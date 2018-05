Potrat na objednávku či lepšia starostlivosť. Írsko rozdelilo referendum

Írky cestujú na interrupcie do Británie. Odporcovia zmeny ústavy voľnejšie pravidlá odmietajú.

24. máj 2018 o 17:05 Lukáš Onderčanin

DUBLIN, BRATISLAVA. Julie O’Donnellová bola v pokročilom štádiu tehotenstva, keď jej lekári oznámili, že jej dieťa má anencefáliu, teda zdeformovanú hlavu. Julia mala len dve možnosti – pokračovať v tehotenstve a pravdepodobne porodiť už mŕtve dieťa alebo ísť na potrat.

Ten však v Írsku podstúpiť nemohla, a preto cestovala do Británie. Keď povedala na letisku taxikárovi adresu kliniky, hneď vedel, o čo ide. „Je to neuveriteľne nepríjemné,“ hovorí pre CNN.

Na klinike v Liverpoole jej najskôr dali injekciu, ktorá zastavila dieťaťu srdce. „No potom vám dajú 24 hodín, takže sa väčšinou musíte prechádzať po Liverpoole ako zombie,“ spomína. Deň na to mŕtve dieťa porodí a o pár hodín už sedí v lietadle späť do Írska.

Prípad O’Donnellovej nie je ojedinelý. Každý deň do Británie na umelé prerušenie tehotenstva cestuje priemerne deväť Írok – len v roku 2016 to bolo viac ako 3200 žien.

Zrušenie ôsmeho dodatku írskej ústavy, o ktorom sa v piatok hlasuje v írskom referende, by túto praktiku mohlo ukončiť.

Zmena by umožnila potraty do dvanásteho týždňa tehotenstva a neskôr v prípade ohrozenia života matky či vtedy, ak by bolo jasné, že dieťa neprežije. Otázka áno či nie však Írsko výrazne rozdeľuje.

Sme katolícka krajina

Írsko patrí medzi konzervatívnejšie európske krajiny – ku katolíckej cirkvi sa tu hlási viac ako 70 percent obyvateľstva. Kým zákony o interrupciách sú s výnimkou Malty najprísnejšie v Európskej únii, spoločnosť sa rýchlo mení. „Írska spoločnosť je čoraz liberálnejšia, ľudia sú tolerantnejší,“ hovorí pre SME írska novinárka Sally Haydenová.