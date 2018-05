Migranti v Grécku blokovali diaľnicu, protestovali proti podmienkam v tábore

Grécke úrady opätovne otvárajú tábory vybudované po migračnej kríze v roku 2015.

24. máj 2018 o 15:08 TASR

SOLÚN. Zhruba 250 žiadateľov o azyl zablokovalo vo štvrtok rušnú diaľnicu na severe Grécka. Migranti už druhý deň protestujú proti preľudneniu a zlým podmienkam v neďalekom tábore, kde sú ubytovaní, informuje agentúra AP.

Pokojný protest väčšinou kurdských migrantov pri tábore v dedine Diavata na západnej periférii Solúna trval približne hodinu a zapríčinil rozsiahle dopravné zápchy.

Tábor v Diavate má kapacitu 750 osôb - v dôsledku zvýšeného prílevu migrantov z Turecka sa v ňom však nachádza zhruba 1850 ľudí, píše AP. Noví príchodzí prespávajú v stanoch či na podlahách.

Grécke úrady opätovne otvárajú tábory vybudované po migračnej kríze v roku 2015, keď do krajiny prišlo viac než milión ľudí smerujúcich do srdca Európy. Väčšinu týchto táborov neskôr uzavreli a ich obyvateľov presťahovali do bytov v gréckych mestách či presunuli do iných európskych miest.