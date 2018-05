Kým sociálni demokrati rozhodujú, či ísť do vlády, Babiš ukazuje, že ich nepotrebuje

Iná možnosť ako premiér Babiš neexistuje, odkázal sociálnym demokratom prezident.

24. máj 2018 o 16:41 Matúš Krčmárik

PRAHA, BRATISLAVA. Na jednej strane počúvajú, že v opozícii nebudú mať sociálni demokrati šancu presadiť svoj program a nebudú mať taký priestor v médiách, čo povedie k ich koncu. Preto by mali vstúpiť do vlády s ANO, aj keď by na jej čele bol trestne stíhaný premiér Andrej Babiš a vznikla by len vďaka hlasom komunistov.

„Nikto z vedenia ČSSD nie je veštcom a nikto s istotou nevie, čo dokáže sociálnu demokraciu zachrániť,“ povedal v rozhovore pre Aktuálně.cz prvý podpredseda sociálnych demokratov Jiří Zimola.

Spolu s predsedom Janom Hamáčkom viedol rokovania o budúcej vláde s ANO a teraz straníkov presviedča, aby ju podporili.

„Osobne si myslím, že pozícia vo vláde, keď budeme plniť sociálnodemokratický program, môže byť viditeľná a zmysluplná. Môžeme ľuďom dokázať, prečo má zmysel voliť," zdôraznil Zimola. Sám sa do vlády nechystá.

Zrádzame sľub

Z druhej strany zas počuť, že po štyroch rokoch vládnutia s ANO majú už sociálni demokrati dostatok skúseností na to, aby ďalšiu koalíciu s ANO odmietli. Vládnutie s Babišom ich totiž dostalo k výsledku 7,3 percenta v októbrových voľbách a pokračovanie tejto spolupráce by mohlo znamenať prepad pod hranicu zvoliteľnosti.

Navyše, aj snem sociálnej demokracie si vo februári odhlasoval, že vládnutie s trestne stíhaným premiérom na čele je veľký problém. Babiš však neustúpil, nekonkrétne len v dohode sľúbil, že ak bude nejaký člen vlády odsúdený, z vlády odíde.