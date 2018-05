Jesus Insilada: Učiteľ môže byť umelcom, básnikom aj novinárom

Každému študentovi sa snažím vštepiť, že sa môže stať kýmkoľvek bez ohľadu na svoju kultúru a ekonomické pozadie, vraví filipínsky učiteľ, ktorý bol zaradený medzi desiatich najlepších učiteľov sveta.

24. máj 2018 o 12:26 Zuzana Labašová

Aké ste mali detstvo?

Pochádzam zo spoločenstva Panay Bukidnon, ktoré žije vo veľmi odľahlej časti filipínskeho ostrova. Som z chudobnej farmárskej rodiny. Od malička som spolu so súrodencami musel pomáhať na poli. Ako chudobné dieťa a ako dieťa z pôvodného národa som si zažil podceňovanie a často som sa cítil menejcenný.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Ako prebiehalo vaše vzdelávanie v týchto podmienkach?

Navštevoval som malú základnú školu vo svojej komunite. Strednú a vysokú školu som už absolvoval v meste. Od začiatku som musel prekonávať množstvo ťažkostí. Už ako malý žiak na základnej škole som musel na vyučovanie dochádzať dve hodiny peši. Keď sa mi napokon rozpadli sandále, chodil som do školy bosý.

Prečo ste sa rozhodli stať učiteľom?

Jesus Insilada. (zdroj: Global Teacher Prize)

Myslím, že mi to bolo súdené. Moje kmeňové meno v preklade znamená „ten, ktorý sa o mnohé delí“ a myslím, že rola učiteľa je o rozdávaní toho, čo v sebe máme. Pôvodne som chcel študovať umenie alebo žurnalistiku, ale keďže som pochádzal z chudobnej rodiny, nemali sme peniaze, aby som išiel študovať do veľkého mesta. Moja sestra, ktorá našu rodinu finančne podporovala, mi poradila, aby som išiel študovať akýkoľvek obor, ktorý ponúka najbližšia univerzita. Našťastie to bolo učiteľstvo. Až keď sa pozerám späť, vidím, že ako učiteľ môžem byť všetkým - umelcom, keď pripravujem podklady pre žiakov, môžem byť básnikom aj novinárom.

Čo vás na tomto povolaní najviac baví?

Milujem učenie, lebo je to príležitosť dotknúť sa, transformovať a posilňovať svojich študentov z pôvodných národov, ktorí často strádajú a boria sa s problémami. Pomáham im dosahovať ich ciele pomocou vzdelávania, aby mohli byť prínosom pre spoločenstvo aj pre celú krajinu.

Vrátili ste sa po štúdiu do svojej komunity?

Školu som dokončil v roku 2000 a hneď po promóciách som dostal ponuku učiť na strednej škole v našom spoločenstve. Prvé dva roky som pracoval ako dobrovoľný učiteľ. Svoju prvú výplatu som dostal až o dva roky neskôr v a až v roku 2005 som sa stal štátom plateným učiteľom. Bol to veľmi dlhý proces, ale za tie roky som získal veľa cenných skúseností a tvrdo som pracoval na vylepšovaní svojich pedagogických stratégií. Učím už viac než 15 rokov, ale keď sa ohliadnem, pripadá mi to, akoby som začal iba včera.

Z čoho ste žili, keď ste pracovali bez nároku na mzdu?

Do školy som chodil peši a s financiami na jedlo a bývanie mi vypomáhala celá moja rodina. Všetci sme verili, že časom získam aj platenú učiteľskú pozíciu. To sa aj stalo.

Čím je váš spôsob výučby jedinečný?

“ Verím, že človek je schopný a pripravený byť otvorený voči iným kultúram, názorom a spôsobom života iba vtedy, keď je hlboko zakorenený vo svojej vlastnej kultúre. „ Jesus Insilada, filipínsky učiteľ

Učím anglický jazyk, tvorivé písanie a poéziu. Držím sa princípov vzdelávania založeného na kultúre, a preto svojich študentov, pochádzajúcich z pôvodných národov, učím tak, že ich realitu, ich kultúru a ich zvyky integrujem do našich spoločných hodín. Je to veľmi dôležité, lebo v mojej krajine sú študenti z pôvodných národov považovaní za zaostalých a primitívnych. Následkom toho si mladá generácia neverí a je presvedčená, že ich kultúra už v modernom svete nemá svoje miesto a hodnotu. Ja to však vnímam úplne inak.

Prečo je podľa vás dôležité vyzdvihovať vo vzdelávaní pôvodnú kultúru?

Potrebujeme sa vrátiť k nášmu hodnotovému systému. Politický systém pôvodných národov v sebe skrýva veľa múdrosti, potrebujeme znova študovať vedomosti, ktoré nám zanechali naši predkovia, pretože sú aj v súčasnej dobe stále relevantné. Súčasné deti potrebujú aj vo vzdelávaní pociťovať jasný hodnotový systém zakorenený v našej kultúre. Využívanie kultúrne relevantnej pedagogiky spôsobuje, že hodiny sú pre študentov aktivizujúce a získané poznatky sú pre nich ľahšie uchopiteľné a skutočnejšie. Takisto im to pomáha uvedomiť si, že každý v našom národe je v niečom výnimočný, že sme schopní v živote niečo dosiahnuť.

Meníme pohľad, akým svet nazerá na učiteľov Poznáte výnimočných učiteľov? Hľadáme takých, ktorí zavádzajú úspešné inovácie do vyučovania, dokážu motivovať aj žiakov zo znevýhodneného prostredia alebo napomáhajú rozvoju svojej školy. Neváhajte a nominujte ich do súťaže Učiteľ Slovenska – všetky informácie o nej, ako aj prihlášky nájdete na stránke www.ucitelslovenska.sk.

Finalisti Global Teacher Prize (zdroj: Global Teacher Prize)

Motivuje študentov váš vlastný príbeh vzdelávania?

Je to jedna z najlepších lekcií, ktoré im môžem ponúknuť. Ukázať im úspešný príbeh človeka, ktorý je jedným z nich. Rozprávam im o mnohých výzvach a problémoch, ktoré som musel prekonať. Chudoba bola pre mňa skutočne zničujúca, ale netreba sa vzdávať. Ja som vydržal a dosiahol svoj cieľ. Úspech nie je ten stav, ktorý ste dosiahli, ale energia, ktorú ste do toho vložili. Cesta, ktorú ste prešli, a lekcie, ktoré ste sa po ceste naučili. Moji študenti musia často prekonávať veľké problémy. Niektorí musia každý deň kráčať do školy dve-tri hodiny. Niektoré rodiny musia všetky svoje peniaze investovať iba do jedného dieťaťa, ktoré chodí do školy, zatiaľ čo jeho súrodenci si školu dovoliť nemôžu. Preto by som im rád odovzdal veľmi dôležitý odkaz, že dokážeme prekonať chudobu, pokiaľ si budeme navzájom pomáhať. Dokážeme sa vymaniť z našej ťažkej životnej situácie vzdelaním. Každému študentovi sa snažím vštepiť, že sa môže stať niekým bez ohľadu na svoju kultúru a ekonomické pozadie.

S akými problémami vaši študenti najčastejšie zápasia?

Najväčším problémom je chudoba. Väčšina, ak nie všetky deti v našej škole sú z rodín žijúcich pod hranicou chudoby. Preto sa snažím do vyučovania prizvať aj rodičov, ktorí sa stávajú našimi partnermi vo vzdelávaní svojich detí. Tiež ich volám na školské oslavy, aby aspoň na chvíľu zabudli na svoje problémy. Potom začnú vo vzdelávaní vidieť zmysel a budú svoje deti motivovať, aby školu dokončili.

Vštepujete im tiež hrdosť na ich pôvod a kultúru.

Áno, lebo ich kultúra je ich identitou. Verím, že človek je schopný a pripravený byť otvorený voči iným kultúram, názorom a spôsobom života iba vtedy, keď je hlboko zakorenený vo svojej vlastnej kultúre. Najprv sa musíme ukotviť vo vlastnej kultúre, ktorá nám dá špecifické zručnosti a vedomosti a môže nás nasmerovať na našej ceste, a tak nás priviesť k nášmu potenciálu. Je to neuveriteľné, ale vzdelávanie založené na kultúre udržuje deti dlhšie v škole. Po zavedení tohto prístupu kleslo percento študentov, ktorí nedokončili školu, z 5% na 1% a radi by sme sa dostali až na nulu.

Existuje na Filipínach voči vašej kultúre mnoho predsudkov?

Áno, často nás podceňujú, hovoria nám, že naše vzdelávanie je menejcenné a vedomosti a múdrosť našich predkov sa nemôže porovnávať s vedomosťami modernej doby. Ale ja verím, že môžeme ľudí z nížin a miest naučiť mnohému. Vieme im odovzdať našu schopnosť sebestačnosti a udržateľnosti, vieme im ukázať, ako ochraňovať zem okolo nás. Pretože nielen rozvoj je dôležitý. S ním by mala byť rovnako rozvíjaná aj ochrana nášho životného prostredia.

Aké sú základné hodnoty vášho národa?

Sme ľudia slov, čestní, tvrdo pracujúci a odolní, žijúci v súlade so svojím okolím. Som presvedčený, že všetky tieto hodnoty sú v súčasnosti stále dôležité a aktuálne. Naši predkovia mali veľmi silný zmysel pre spoločenstvo a tieto hodnoty by mali byť odovzdávané mladším generáciám, ktoré si menej veria a iba neochotne sa priznávajú ku svojim kmeňovým identitám.

Čo by sa ľudia na Slovensku mohli od vašej kultúry podučiť?

Veríme, že príroda je naším príbuzným, a preto sa s ňou snažíme žiť v harmónii. Taktiež sa snažíme vychádzať s ľuďmi z nášho spoločenstva, ako aj s inými spoločenstvami okolo nás. Sme zástancami mieru, naše slovo má veľkú cenu a tieto hodnoty rozvíjame aj u svojich detí.