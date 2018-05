Samovražedný bombový útočník zabil v Bagdade najmenej sedem ľudí

Išlo o prvý útok v Bagdade od 17. mája, keď sa začal moslimský ramadán.

24. máj 2018 o 6:21 TASR

BAGDAD. Samovražedný bombový útočník sa v stredu večer odpálil v bagdadskom parku plnom rodín a zabil najmenej sedem ľudí vrátane policajta.

Vo štvrtok o tom informovali nemenovaní predstavitelia irackých bezpečnostných síl.

Park plný rodín

Polícia a pracovníci pohotovostnej služby zachytili útočníka, keď vchádzal do parku v prevažne šiitskej štvrti Šuala na severe irackého hlavného mesta Bagdad, ale podarilo sa mu bombu odpáliť.

Pri útoku utrpelo zranenia ďalších najmenej 16 ľudí. Išlo o prvý útok v Bagdade od 17. mája, keď sa začal posvätný moslimský mesiac ramadán.

Predstavitelia upozornili, že útok by si vyžiadal oveľa viac obetí, keby sa páchateľ dostal hlbšie do parku a tam sa odpálil.

Bagdadské parky, reštaurácie pod holým nebom, kaviarne a nákupné oblasti sú zvyčajne počas ramadánu plné, a to v čase krátko po súmraku až do skorého rána, keď si veriaci dajú posledné jedlo. Potom už začnú svoj každodenný pôst trvajúci od svitania do súmraku.

Každodenný pôst a vysoké teploty

Ramadán pripadol tento rok na leto, preto je pôst obzvlášť úmorný - v Iraku sú počas tohto ročného obdobia typické vysoké teploty. Moslimovia sa musia cez deň zdržať pitia, jedla a pohlavného styku.

K zodpovednosti za bombový útok v parku sa zatiaľ nikto neprihlásil, ale mal všetky typické znaky extrémistickej organizácie Islamský štát (IS), napísala tlačová agentúra AP.

Bagdad, obľúbený cieľ krvavého násilia, zaznamenal dramatický pokles v počte útokov pripisovaných militantom, keďže vláda vyhlásila vlani v decembri víťazstvo nad Islamským štátom.

Malé skupiny IS sa ešte nachádzajú na západe a severe Iraku, kde militanti príležitostne útočia na bezpečnostné sily.