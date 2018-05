Člen česklej ODS nazval Harryho snúbenicu cigánkou. Ospravedlnil sa

Keď si následník berie cigánku, čo by tam Zeman robil, znel nevydarený žart politika.

22. máj 2018 o 17:33 SITA

PRAHA. Člen českej strany ODS a zároveň riaditeľ Zoo Chleby René Franěk sa ospravedlnil za svoj výrok, v ktorom označil vojvodkyňu zo Sussexu Meghan Markle za Cigánku. Podľa neho šlo o nevydarený pokus o vtip. Svoj výrok označil za nemiestny. Ospravedlnenie zverejnil na profile stredočeskej ODS, pretože jeho profil na Facebooku je zablokovaný.



"Keď si následník berie cigánku, čo by tam (prezident Miloš Zeman) robil, že?" reagoval Franěk na status iného používateľa. Nebol to pritom jediný rasistický výrok, ktorý na sociálnych sieťach šíril. Predseda ODS Petr Fiala s tým mal však problém a vyzval Fraňka, aby sa ospravedlnil. Pokiaľ by tak nespravil, nebol by už ďalej členom ODS.



"Ospravedlňujem sa za nemiestny výrok, ktorý som zverejnil na Facebooku a ktorý vyznieva ako nevhodná narážka na farbu pleti. Bol to nevydarený pokus o vtip," uviedol podľa iDnes.cz v reakcii Franěk.