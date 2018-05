Trump si už ukazuje, koho vyšetrovať. Chystá útok na Obamu?

Prezident vidí vo svojej kampani špióna od Baracka Obamu. Neváha preto narušiť prezidentské tradície.

22. máj 2018 o 17:11 Matúš Krčmárik

WASHINGTON, BRATISLAVA. Denníky New York Times a Washington Post síce americký prezident Donald Trump pravidelne označuje za fake news, no to, čo sa v nich minulý týždeň dočítal, ho potešilo. Okrem iného to pomohlo odvrátiť pozornosť od vyšetrovania prepojenia jeho kampane z roku 2016 na zahraničné vlády (už nielen na Rusko) a pripravilo pôdu na útoky proti jeho predchodcovi Barackovi Obamovi.

New York Times opísali, ako nemenovaný vyskoškolský profesor pozval Trumpovho poradcu Georgea Papadopoulosa do Londýna a pod zámienkou prípravy analýzy o zásobách ropy vo východnom Stredomorí sa ho pýtal na to, akú špinu na Trumpovu súperku Hillary Clintonovú zozbierali. Za konzultácie mu zaplatil letenku a tritisíc dolárov. Stretol sa aj s ďalšími dvoma ľuďmi z kampane.

Príbeh potvrdil aj Washington Post, dodal ďalšie podrobnosti a neskôr aj meno profesora. Bol ním Stefan Halper, ktorý v tom čase pôsobil na Cambridgeskej univerzite a v minulosti pracoval aj v poradnom tíme prezidenta Richarda Nixona.

Obvinenia na twitteri

Svojím tradičným spôsobom, teda sériou tweetov, obvinil Biely dom pod Obamovým vedením, že z politických dôvodov nasadil cez FBI do jeho kampane špiónov. Nezabudol to označiť za najväčší politický škandál v histórii americkej politiky a v nedeľu napísal, že už nariadil ministerstvu spravodlivosti, aby sa podozreniami zaoberalo.

„Ako sa vyšetrovanie ruského zapojenia blíži k Oválnej pracovni, prezident, jeho ľudia, spolupracovníci v Kongrese a jeho obhajcovia v pravicových médiách nestrácajú ani chvíľu, aby ho mohli spochybniť. Pozrite sa, špión!“ napísali v úvodníku New York Times, ktoré o Halperových kontaktoch písali medzi prvými.

Prečítajte si tiež: Trump požiada ministerstvo spravodlivosti, aby preverilo sledovanie jeho kampane

Denník pripomína niekoľko faktov, ktoré obvinenia z nasadenia "špióna" - v skutočnosti išlo o informátora - zasadzujú do kontextu.

Potvrdila sa snaha ruskej vlády a jej agentov zasahovať do volieb v roku 2016 v prospech Donalda Trumpa. Americké bezpečnostné zložky na to varovali ľudí z Trumpovej kampane a požiadali ich, aby informovali o všetkom nezvyčajnom.

Toto kampaň neurobila, namiesto toho najmenej siedmi jej členovia sa stretli s Rusmi alebo s ľudmi na Rusov napojenými. Niektorí dokonca pripúšťali, že by v politickom súboji prijali pomoc ruskej vlády. Nedávno sa ukázalo, že o pomoci Trumpovi ľudia rokovali aj s vládami iných štátov.