Minister Stropnický: Babiš je ako Ronaldo, neposadíte ho na lavičku

V rozhovore pre Lidové noviny ste povedali, že odchádzate z aktívnej politiky, lebo nechcete byť súčasťou kazisveta. Čo je to ten kazisvet?

„To je, žiaľ, vlastnosť niektorých politikov, ktorí predstierajú, že sú tu na to, aby riešili problémy občanov, majstrovsky ovládajú hru na hľadanie riešení, ale väčšinu svojej kapacity v skutočnosti používajú na udržanie svojej pozície. Ak chcete niečo riešiť a narážate na tento typ politikov – tieňov, je to prinajmenšom frustrujúce.“

O kom konkrétne hovoríte?

„To je podľa mňa jedno, nepotrebujem nikoho známkovať, dávať najavo, že som lepší. Takto vnímam atmosféru politického prostredia, niekomu to vyhovuje. Aj v tomto prostredí sa dajú presadiť veci, ktoré majú zmysel, ale mne to prostredie prekáža.“

Politické diskusie či politické hry sú súčasťou parlamentnej demokracie. Nehovoríte práve o nich?

„Nemyslím si. V parlamente môže prebiehať ostrá aj konfliktná diskusia, ale výsledkom by malo byť riešenie, ktoré v sebe spája dovtedajšie argumenty.

Ak niečo predstavím ako novelu zákona, príde oponent a povie, že niečo sa dá zlepšiť, tak sa postupne tvorí pyramída a na vrchole môže byť skutočne lepší výsledok. To je zmysel demokratickej diskusie, nie že poslanec A niečo prinesie a poslanec B spraví všetko preto, aby mu to prekazil, aj keď vie, že to vymyslel dobre.“

Na Slovensku predložili fašisti de facto zákaz interrupcií a niektorí konzervatívci chcú hlasovať za, lebo s podstatou návrhu súhlasia. Iní hovoria, že s fašistami sa nehlasuje. Je ten druhý postoj ten kazisvet, o ktorom hovoríte? Hlasovali by ste za návrhy extrémistu Tomia Okamuru?

„Nedá sa vylúčiť, že od extrémistov môže prísť návrh, ktorý nie je populistický, vykalkulovaný, ale je naopak potrebný. Poslanec by sa mal na to vždy pozerať z toho pohľadu, či to prinesie niečo pozitívne občanom.

Ak áno, mal by za to zahlasovať, aj keď má problém so stranou, ktorá to navrhuje. Nehovorím však o vami spomínanom návrhu, to je asi ten najextrémnejší príklad.“

Hlasovali by ste za Okamurov návrh aj s vedomím, že ho tým legitimizujete a možno mu pomáhate v budúcej kampani?

„To by sme už museli hovoriť o konkrétnom návrhu. Ak by malo ísť o koketovanie s vystúpením z Európskej únie, o tom nemá cenu ani diskutovať.

Mimochodom, podpora Únie v Česku sa v posledných mesiacoch znovu dostala cez 50 percent, čo považujem za znak racionálneho zmýšľania populácie. Dôkaz, že ľudia už majú dosť argumentov o tom, ako nám Únia škodí.“

Martin Stropnický Preslávil sa ako herec, režisér či spisovateľ. Po revolúcii pracoval dvanásť rokov v diplomacii, bol veľvyslancom v Portugalsku, v Taliansku či vo Vatikáne. Krátko bol aj ministrom kultúry. Do politiky sa vrátil po boku Andreja Babiša v jeho hnutí ANO. Vo vláda Bohuslava Sobotku bol ministrom obrany, v prvej Babišovej vláde, ktorá je v súčasnosti v demisii, vedie rezort diplomacie. Už oznámil, že v ďalšej vláde nebude, hovorí sa, že by sa mal stať českým veľyslancom v Izraeli. Do Bratislavy prišiel v rámci konferencie GLOBSEC 2018.

Vaša strana ANO chce ísť do vlády s komunistami, ktorí tieto argumenty opakovali. Prečo je to dobrý nápad?

„Chce ísť do vlády je trochu nepresné. ANO je v situácii, keď utrpelo tridsaťpercentné víťazstvo a ostatné strany si stanovili toľko podmienok, že ich ani nemohli myslieť celkom vážne bez toho, že by nemali plán B.

Nie je to tak, že ANO by nerokovalo, ale na konci ostalo veľmi málo možností.

Aktuálny variant, teda vláda so sociálnou demokraciou s podporou komunistov, určite nie je variant, nad ktorým by kdekto v hnutí ANO jasal, ale je to umenie momentálne možného a uvedomenie si, že zodpovednosť za vytvorenie vlády je na nás. Ľudia právom strácajú trpezlivosť a treba to uzavrieť.“

Ak by ANO netrvalo na tom, že premiérom bude trestne stíhaný Andrej Babiš, zrazu by možností bolo viac. Prečo je dôležitejšie premiérske kreslo pre Babiša ako hrozba, že po 29 rokoch od revolúcie sa komunisti dostanú k moci?

„K moci je silné slovo, skôr by som povedal, že budú mať istý vplyv. Na miestnej úrovni sú komunisti už roky v koalíciách a nikomu to neprekáža, na bežný život už majú dosť veľký vplyv. Chápem, že na celoštátnej úrovni to vidieť viac.“

Hovorí sa, že budú mať pod kontrolou niektoré štátne firmy, dávajú si podmienky do programu vlády…

„Nie pod kontrolou, môžu byť súčasťou dozorných rád, nebudú tie firmy viesť.“

Aj tomu by sa dalo vyhnúť, ak by Babiš ustúpil a premiérom by bol niekto iný.