Pápež sa opäť zastal gayov

Vatikánske oficiálne miesta sa odmietajú vyjadriť k slovám, ktoré pápež František povedal na stretnutí s whistleblowerom.

21. máj 2018 o 17:00 SITA

VATIKÁN. Vatikánske oficiálne miesta sa odmietajú vyjadriť k slovám, ktoré pápež František povedal na stretnutí s Juanom Carlosom Cruzom, hlavným "whistleblowerom" v prípade sexuálneho zneužívania detí čílskymi katolíckymi duchovnými a jeho následného krytia zo strany biskupa Juana Barrosa.

Pápež Cruzovi okrem iného povedal, že nie je dôležité, akú má človek sexuálnu orientáciu.

"Pozri sa, Juan Carlos, nezáleží na tom, či si gay. Takto ťa Boh stvoril a takto ťa má rád," citoval Cruz pápežove vyjadrenie, ktoré nasledovalo po tom, ako Cruz pápežovi hovoril o svojej sexuálnej orientácii.



Svetové médiá vrátane agentúry Associated Press, televízie CNN či denníka The Guardian to označujú za dosiaľ najjasnejšie formulované pápežove vyjadrenie na túto tému. "Pápež hovorí, že je v poriadku byť gayom," interpretuje Františkov výrok ďalší britský denník The Telegraph.

Viaceré médiá pripomínajú aj Františkov výrok z roku 2013, keď na tému homosexuality povedal: "Kto som ja, aby som súdil?"