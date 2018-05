Najaktívnejšia indonézska sopka Merapi opäť vybuchla

Posledná veľká erupcia sopky sa odohrala v roku 2010 a vyžiadala si 347 ľudských životov.

21. máj 2018 o 11:51 SITA

JOGJAKARTA. Najaktívnejšia indonézska sopka Merapi v pondelok skoro ráno opäť vybuchla, pričom vychrlila dym a popol do výšky 1 200 meterov. Vulkanický popol pokryl viacero obcí v okolí sopky, leteckú dopravu to však neovplyvnilo a letisko v Jogjakarte ostáva otvorené.



Celkovo zaregistrovali úrady v pondelok dva výbuchy. Žiadne obete však nehlásili a iné výbuchy sa už v najbližšej dobe neočakávajú. Evakuáciu obyvateľov do bezpečnejších oblastí naposledy vyvolala erupcia sopky Merapi z 11. mája.



Sopka Merapi (v preklade Ohňová hora) na indonézskom ostrove Jáva meria 2968 metrov. Je najaktívnejšou z asi 500 indonézskych vulkánov. Posledná veľká erupcia sa odohrala v roku 2010 a vyžiadala si 347 ľudských životov. Ďalšia veľká erupcia bola v roku 1930, keď počet obetí dosiahol 1300.