ČSSD v referende rozhodne o vstupe do vlády s ANO

O osude možnej vládnej koalície bude v tajnom hlasovaní rozhodovať viac ako 17-tisíc straníkov.

21. máj 2018 o 11:29 TASR

PRAHA. Vnútrostranícke referendum Českej strany sociálnodemokratickej (ČSSD), ktoré by malo definitívne rozhodnúť o jej vstupe do vlády s hnutím ANO, sa začína v pondelok 21. mája a trvať by malo do 14. júna. Píše o tom spravodajský server Novinky.cz.

Prvé konzultácie s členmi ČSSD však ukazujú, že predseda strany Jan Hamáček len veľmi ťažko presviedča svojich spolustraníkov o prospešnosti koalície s hnutím ANO za podpory komunistov.

Hamáček pritom už minulý týždeň poslal všetkým členom ČSSD list, v ktorom ich k vstupu do vlády s ANO nabádal. "V pondelok sa začína vnútrostranícke referendum a vy rozhodnete o ďalšom osude sociálnej demokracie a budúcom smerovaní našej krajiny v najbližších rokoch," napísal Hamáček.

V nedeľu však zástupcovia organizácií Plzenského kraja, ktorému šéfuje odporca vstupu do vlády, poslanec Milan Chovanec, oznámili predsedovi ČSSD že s účasťou v koalícii nesúhlasia. Z pozvaných 70 zástupcov miestnych organizácií ČSSD pritom na stretnutie s Hamáčkom a prvým podpredsedom sociálnych demokratov Jiřím Zimolom prišla len necelá polovica.

Podobne ako v Plzni sa v piatok vyjadrili aj funkcionári z Ústeckeho kraja. Podporu vláde naopak v sobotu vyjadrili Stredočesi, a to 111 hlasmi zo 124 delegátov krajskej konferencie v Kladne.

O osude možnej vládnej koalície bude v tajnom hlasovaní rozhodovať 17.500 straníkov ČSSD na schôdzach miestnych buniek.