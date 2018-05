Vyšetrovanie Trumpa ohľadom ruského vplyvu vo voľbách potrvá do septembra

Trumpov právnik dodal, že tento termín závisí od toho, či bude prezident súhlasiť s vypočúvaním.

21. máj 2018 o 7:28 TASR

WASHINGTON. Vyšetrovanie, ktoré vedie americký osobitný vyšetrovateľ Robert Mueller vo veci toho, či prezident Donald Trump nebránil preverovaniu obvinení z ruského zasahovania do volieb v USA v roku 2016, sa skončí do 1. septembra.

Uviedol to v nedeľu večer Trumpov právnik Rudy Giuliani.

Muellerovo vyšetrovanie obvinení zo zasahovania Ruska do amerických volieb a prípadného spojenia Trumpovho volebného tímu s Rusmi sa začalo vlani v máji po tom, ako Trump odvolal riaditeľa FBI Jamesa Comeyho, ktorý v tom čase prešetroval vplyv Moskvy na voľby, píše v správe agentúra DPA.

Giuliani pre denník New York Times (NYT) povedal, že Muellerova kancelária ho informovala o tom, že časť vyšetrovania týkajúca sa bránenia práci vyšetrovateľom bude uzavretá do začiatku septembra.

Dodal však, že tento termín závisí od toho, či bude prezident súhlasiť, aby ho Mueller vypočúval.

Hovorca Muellera odmietol reagovať na vyjadrenie Giulianiho, ktoré podľa NYT vyzerá ako pokus vyvíjať verejne tlak na osobitného vyšetrovateľa počas rokovaní o vypočúvaní Trumpa.

Giuliani pre noviny povedal, že zmienená časť vyšetrovania by sa mala skončiť do 1. septembra, pretože v opačnom prípade by nenáležite ovplyvnila novembrové voľby do Kongresu.

"Nechcete, aby sa znova zopakovali voľby z roku 2016, kde ste v závere mali protichodné správy a neviete, ako to ovplyvnilo voľby," uviedol Giuliani zjavne v narážke na to, že Comey niekoľko dní pred vtedajšími voľbami odhalil, že opätovne otvára vyšetrovanie Trumpovej protikandidátky Hillary Clintonovej vo veci využívania súkromného e-mailového servera.

Rusko popiera zasahovanie do amerických volieb a Trump opakovane odmieta, že by medzi jeho volebným tímom a Moskvou došlo k akejkoľvek tajnej dohode. Šéf Bieleho domu označuje Muellerovo vyšetrovanie za "honbu na bosorky", ktorá je zlá pre krajinu.