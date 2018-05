Niečo také ešte nevideli. Washington žil slovenským folklórom

Tím projektu Party v 21. storočí predstavil vo Washingtone slovenské svadobné ozdoby party.

20. máj 2018 o 17:10 TASR

video //www.sme.sk/vp/36702/

WASHINGTON. Kým celý svet sa v týchto dňoch venuje kráľovskej svadbe v Británii, v hlavnom meste Spojených štátov to v uplynulých dňoch žilo slovenskými svadobnými tradíciami.

Tím projektu Party v 21. storočí predstavil vo Washingtone slovenské svadobné ozdoby party na troch významných podujatiach. Návštevníci boli podľa autorov užasnutí a konečne si zapamätajú Slovensko.

Parta, ozdobná čelenka, ktorú dievčatá v minulosti nosili na veľké cirkevné sviatky, alebo keď sa vydávali, začala na Slovensku upadať do zabudnutia. Tím mladých ľudí zložený z etnologičky Kataríny Chabrečekovej, umeleckej maliarky Sarah I. Avni a fotografov Zuzany Sénášiovej a Ľubomíra Saba tvoriacich pod značkou LSZ Photography sa ju rozhodol zachrániť.

Ich cieľom bolo vytvoriť nielen niečo zaujímavé, ale aj niečo, čo by party nielen zachovalo, ale aj upriamilo naň pozornosť a záujem mladej generácie.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Niečo také ešte nevideli

V súčasnosti už má tím za sebou výstavy nielen po celom Slovensku, ale aj v Južnej Kórei, Kanade a v Spojených štátoch.

“ Naozaj sú z toho všetci užasnutí a myslím si, že po našej výstave si naozaj zapamätajú, kde je Slovensko, čo je Slovensko a akú má históriu. „ Ľubomír Sabo, fotograf

"Všetci sú ohromení, nechápali, odkiaľ sa to vzalo. Jednoducho, že niečo také krásne, pestré - a keď im ešte povieme, že je to aj hand made - že niečo také ešte nevideli," zhodnotil reakcie ľudí Ľubomír Sabo.

Projekt predstavuje party a vence z celého Slovenska na obrazoch podaných v modernom umeleckom prevedení - v kombinácii fotografie, maľby na tvár a umeleckej maľby.

Tvorbe obrazov predchádzal etnologický výskum, ktorý podľa etnologičky Kataríny Chabrečekovej vôbec nebol jednoduchý a trval takmer tri roky. V súčasnosti sa totiž party už takmer nenosia a mnohé sa ani nedochovali. Niektoré museli zrekonštruovať podľa dochovaných obrázkov a dostupnej literatúry.

"Celý projekt sme vytvorili tak, aby sme ukázali rôznorodosť, pestrosť našich regiónov a dedín a samozrejme našich krásnych párt, ktoré sú našim dedičstvom," vysvetlil Sabo.

Tri podujatia

Vo Washingtone predstavili autori nielen party, ale aj šesť slovenských krojov a ukážku facepaintingu, ktorý priamo na mieste vytvárala talentovaná Andrea Ľubocká. Prezentáciu sprevádzal hrou na klavír Matúš Ferko a spevom Veronika Strapková, ktorá zároveň na sebe predviedla aj zrekonštruovanú partu z obce Veľký Lom. Verejnosť prejavila podľa autorov o toto všetko nesmierny záujem, o ktorom svedčilo aj množstvo otázok.

"Pýtali sa aj na to, ako vznikli samotné obrazy, pretože pre ľudí je to niečo unikátne. Je to spojenie viacerých typov umenia od facepaintingu, cez klasickú maľbu v pozadí až po fotografiu. Pre ľudí to bolo zvláštne, nevedeli, čo je maľba, čo je fotografia a kde precháchádza do maľby. Toto ich veľmi, veľmi oslovilo," uviedol Sabo.

Slovenské tradície umelci takto predstavili v hlavnom meste Spojených štátov na troch podujatiach - najprv uplynulý víkend širokej verejnosti počas dňa otvorených dverí na slovenskom veľvyslanectve, o niekoľko dní neskôr na prezentácii Slovenska pre pozvaných hostí a napokon na populárnej každoročnej súťaži šéfkuchárov veľvyslanectiev krajín z celého sveta vo Washingtone.

"Naozaj sú z toho všetci užasnutí a myslím si, že po našej výstave si naozaj zapamätajú, kde je Slovensko, čo je Slovensko a akú má históriu," povedal Sabo.

Autori sa teraz s projektom presúvajú do New Yorku, kde už vlani v septembri otvárali módnu šou na tamojšom fashion weeku. Teraz sa budú celý týždeň prezentovať v umeleckej galérii priamo na Manhattane.