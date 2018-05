Počet obetí eboly rastie, hrozbu predstavuje pre viac ako milión ľudí

Konžská demokratická republika eviduje už 26 smrteľných prípadov.

20. máj 2018 o 12:09 SITA

KINSHASA. Počet obetí eboly v Konžskej demokratickej republike (KDR) stúpol na 26. Informovalo o tom ministerstvo zdravotníctva s tým, že potvrdili aj štyri nové prípady nákazy smrtiacim vírusom.

Prezident Joseph Kabila v sobotu predsedal zasadnutiu kabinetu, ktorý sa zaoberal situáciou v provincii Équateur. Na stretnutí sa dohodli na zvýšení príspevkov na pomoc v regióne, ktoré v súčasnosti predstavujú viac ako štyri milióny dolárov.

Kabinet podporil rozhodnutie zaviesť v postihnutých oblastiach bezplatnú zdravotnú starostlivosť a poskytnúť pomoc obetiam eboly a ich príbuzným.

Hemoragická horúčka sa najprv objavovala na vidieku, vo štvrtok však ohlásili jej rozšírenie do mesta Mbandaka, kde predstavuje hrozbu pre viac ako milión ľudí. V stredu do krajiny dorazila prvá várka viac ako štyritisíc dávok experimentálnej vakcíny, pričom ďalšia by mala do KDR prísť čoskoro.

Na ebolu neexistuje špecifická liečba. Medzi symptómy tohto vírusového ochorenia patria horúčka, zvracanie, hnačka, bolesti svalov a občasné vonkajšie alebo vnútorné krvácanie. Vírus môže byť smrteľný až v 90 percentách prípadov.

Súčasná epidémia eboly je v Kongu už deviata od roku 1976.