Neďaleko Seattlu napadla cyklistov puma, jeden zomrel

Lesná stráž pumu zastrelila.

20. máj 2018 o 8:43 SITA

NORTH BEND. Lesná stráž v americkom štáte Washington zastrelila pumu, ktorá jedného cyklistu zabila a druhého zranila.

Muži boli na bicykloch asi 50 kilometrov východne od Seattlu, keď na nich zviera zaútočilo. Podľa úradov pritom puma najprv napadla zraneného muža. To vystrašilo jeho priateľa a dal sa na útek, puma si ho však všimla a zaútočila aj na neho, no tentoraz so smrteľným následkom.

Keď muža odtiahla preč, jeho zranený kamarát nasadol na bicykel a ušiel, pričom asi po troch kilometroch, keď chytil mobilný signál, zavolal pomoc.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Keď strážnici prišli na miesto, trvalo im zhruba polhodinu, kým našli pumu s mŕtvym. Vystrelili na ňu, čím ju vystrašili, a po niekoľkých hodinách ju napokon našli na strome neďaleko a zastrelili ju.

Podľa odborníka štátu Washington na medvede a pumy Richa Beausoleila to bol len druhý smrteľný útok pumy v štáte za uplynulých 94 rokov.

Pumy patria medzi chránené živočíchy a štát ročne povoľuje uloviť 250 z nich v 50 určených oblastiach.