Windsor ovládla svadobná horúčka, ulice sú od rána plné ľudí

V sobotu sa princ Harry ožení s Meghan Markleovou.

19. máj 2018 o 9:08 ČTK

WINDSOR. Kráľovský hrad Windsor a jeho široké okolie v sobotu od skorého rána ovládla horúčka, ktorá na poludnie vyvrcholí svadbou princa Harryho s Američankou Meghan Markleovou. Ako tvrdí americká televízia ABC, celý svet bude udalosť sledovať pred televíznymi obrazovkami.

Spojené kráľovstvo svadbou žije a tisíce Britov od rána očakávajú udalosť na mieste, mnohí sú pritom zahalení do britskej alebo americkej vlajky.

Ulice v okolí hradu sú zaplnené, polícia a záchranári sú v pohotovosti a organizátori okázalého predstavenia dokončujú posledné detaily ceremoniálu.

Prehľadali odpadkové koše aj kanály

Vojenská polícia so špeciálne vycvičenými psami prehľadala trasu slávnostného sprievodu a policajti preskúmali odpadkové koše a kanály, kde by mohli byť ukryté bomby. "Berkshire sa zmenil na pevnosť," napísal The Daily Mail o anglickom grófstve, ktorého je kráľovský hrad súčasťou.

V úzkych uličkách Windsoru, ktorý leží asi 30 kilometrov západne od Londýna, sa bude podľa odhadov tlačiť 100-tisíc zvedavcov.

Počasie svadobčanom praje, meteorológia hlásia jasno. Teploty sa majú pohybovať okolo 20 stupňov Celzia, slnko bude svietiť celý deň.

Nevesta strávila noc so svojou matkou Doriou Raglandovou v luxusnom hoteli, v inom hoteli podľa tradície prenocoval ženích, ktorému robil spoločnosť jeho brat William. Vo Windsore sa snúbenci stanú novomanželmi na pravé poludnie miestneho času (13:00 nášho času).

Prví oficiálni hostia už do Widsoru podľa televízie Sky News dorazili, očakáva sa aj príchod niektorých hollywoodskych celebrít.

Nevestu privedie princ Charles

Kensingtonský palác, ktorý Harry využíva ako svoju rezidenciu, v sobotu sprístupnil verejnosti oficiálnu informáciu o priebehu ceremoniálu, ktorá obsahuje zoznam modlitieb a príhovorov cirkevných hodnostárov, podrobnosti o hudobnom sprievode a harmonogram obradu.

Podľa paláca princ Harry a jeho budúca manželka "venovali veľkú pozornosť výberu všetkých náležitostí obradu".

Britské médiá upozorňujú, že do programu sa najskôr dostala chyba, pretože počíta s účasťou otca nevesty Thomasa Marklea. Ten sa ale na slávnostnej udalosti pre zdravotné problémy nezúčastní, namiesto neho privedie nevestu pred oltár ženíchov otec, princ Charles.