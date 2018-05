Matka vyskočila s malým synom z okna hotela v New Yorku

Zatiaľ nie je známe, z akého poschodia hotela Gotham spadli.

18. máj 2018 o 17:22 SITA

NEW YORK. Žena so svojím 7-ročným synom zjavne vyskočila z okna hotela v New Yorku, pričom obaja zahynuli.

Informovala o tom miestna polícia.

Zatiaľ nie je známe, z akého poschodia hotela Gotham spadli. Žena mala 46-rokov, obete zatiaľ neidentifikovali.

Hotel sa nachádza asi štyri bloky od stanice Grand Central Terminal a má 67 izieb a 25 poschodí.