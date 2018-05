Český Nadačný fond nezávislej žurnalistiky žiada vrátenie mobilu Holcovej

Slovenské úrady aj českí politici by mali brániť občianske a profesijné práva českej štátnej príslušníčky.

18. máj 2018 o 14:10 SITA

BRATISLAVA. Český Nadačný fond nezávislej žurnalistiky „dôrazne protestuje proti bezprecedentnému postupu slovenskej polície“ voči českej investigatívnej novinárke Pavle Holcovej.

Žiada okamžité a bezpodmienečné vrátenie zadržaného mobilného telefónu bývalej spolupracovníčke zavraždeného investigatívneho reportéra portálu Aktuality.sk Jána Kuciaka.

Obrana práv českej občianky

Informovala o tom programová manažérka z Nadačného fondu nezávislej žurnalistiky so sídlom v Prahe Marie Wichterlová.

„Vyzývame slovenské úrady, aby to zaistili a súčasne žiadame českých politikov a zodpovedných úradníkov, aby bránili občianske a profesijné práva českej štátnej príslušníčky a bezodkladne všetkými diplomatickými cestami žiadali od slovenských úradov naplnenie tejto výzvy,“ napísal Nadačný fond nezávislej žurnalistiky.

Nadačný fond nezávislej žurnalistiky pripomína, že v súvislosti s vyšetrovaním vraždy Jána Kuciaka išla jeho kolegyňa česká novinárka Pavla Holcová dobrovoľne podať svedectvo slovenskej polícii.

Porušené právo na ochranu zdrojov informácií

Pri výsluchu ponúkla vyšetrovateľom kópiu jej digitálnej korešpondencie s Kuciakom. Opakovane uviedla, že väčšina informácií v jej mobilnom telefóne nesúvisí s týmto prípadom a odhaľuje identitu zdrojov informácií získaných v súvislosti s jej profesiou investigatívnej novinárky. Napriek tomu jej mobilný telefón na základe príkazu prokuratúry odobrali.

Fond upozorňuje, že právo na ochranu zdroja informácií novinára je súčasťou ústavne chráneného práva na slobodu prejavu.

„Bez ochrany zdroja informácií by nebolo možné profesiu investigatívnych žurnalistov vykonávať, pretože by ľudia prestali novinárom v obave o vlastnú bezpečnosť informácie poskytovať. Takáto žurnalistika by stratila spoločenskú funkciu, ktorá je pre slobodnú demokraciu nevyhnutná“.

Fond pripomína, že český Ústavný súd už v roku 2004 vymedzil v súlade s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva podmienky, za akých môže štátna moc v trestnom konaní do tohto práva zasiahnuť.

V skratke je to možné iba vtedy, ak vyšetrenie závažnej trestnej činnosti nevyhnutne závisí na odhalení zdroja informácií a nie je možné zistiť totožnosť zdroja iným spôsobom, objasňuje ďalej v svojej výzve Nadační fond nezávislej žurnalistiky.

„Slovensko i Česká republika sú súčasťou Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a preto právo na ochranu zdroja platí v trestnom konaní ako v Česku, tak i v Slovenskej republike,“ zdôrazňuje sa vo výzve.

Na informáciu o tom, že polícia odobrala mobilný telefón Holcovej vrátane SIM karty reagovali viaceré novinárske organizácie. So znepokojením ju prijala aj Asociácia vydavateľov tlače a šéfredaktori slovenských médií.

Novinári musia mať dovolené chrániť svoje zdroje

Vydavatelia a šéfredaktori v svojom stanovisku zo stredy 16. mája upozornili, že na Slovensku platný tlačový zákon zakotvuje povinnosť zachovať mlčanlivosť o zdroji informácií tak, aby sa nedala zistiť totožnosť zdroja, pričom táto povinnosť explicitne platí aj vo vzťahu k nosičom informácií.

Povinnosť chrániť zdroj sa týka nielen vydavateľov periodickej tlače, ich zamestnancov, ale aj osôb, ktoré na základe zmluvných vzťahov poskytujú vydavateľom informácie. Právo na ochranu zdroja je pevne ukotvené aj v rozhodovacej praxi Európskeho súdu pre ľudské práva.

Zároveň žiadajú ministerstvo kultúry, aby v reakcii na udalosti posledných mesiacov pripravilo návrh legislatívnych opatrení, ktoré posilnia postavenie novinárov a odstránia nejasnosti dnešnej úpravy.

Slovenský syndikát novinárov tvrdí, že odobratím mobilného telefónu českej investigatívnej novinárke Holcovej pod nátlakom sankcií polícia postupovala v rozpore s najvyšším verejným záujmom a porušila jej politické práva.

„Novinári musia mať dovolené chrániť svoje zdroje,“ uviedol SSN 17. mája vo vyhlásení. Zároveň syndikát avizoval, že podnikne právne kroky na ochranu novinárov a slobody prejavu, o ktorých bude novinársku obec a verejnosť informovať.

Úrad špeciálnej prokuratúry v svojom vyhlásení zdôraznil, že cieľom získania časti komunikácie medzi českou novinárkou Pavlou Holcovou a zavraždeným Jánom Kuciakom bolo výhradne získanie objektívnych dôkazov, ktoré môžu napomôcť pri vyšetrovaní trestného činu, a nie porušenie práv novinárky.

"Prokurátor v súvislosti s výkonom svojich oprávnení v prípravnom konaní zabezpečí, aby sa nevyskytli žiadne pochybnosti o vykonaní úkonu v súlade s príslušnými právnymi predpismi a zároveň tak, aby nedošlo k pochybnostiam o narušení práv svedkyne," uviedol ÚŠP, ktorý chce Holcovú opäť osloviť.