Trump za zvieratá považuje gangy, ktoré prichádzajú do USA

Americký prezident tvrdí, že zvieratami mal na mysli členov gangov, ktorí prichádzajú do krajiny.

18. máj 2018 o 7:14 TASR

WASHINGTON. Americký prezident Donald Trump bránil vo štvrtok použitie slova "zvieratá" na niektorých imigrantov, ktorí vstúpili do krajiny nelegálne.

Uviedol, že bude aj naďalej používať tento výraz v súvislosti s členmi násilného gangu aj napriek ostrým výčitkám zo strany lídrov Demokratickej strany.

Tvrdé slová

Pri stretnutí s generálnym tajomníkom NATO Jensom Stoltenbergom v odpovedi na otázku novinára uviedol, že jeho výrok z predošlého dňa jasne smeroval na členov gangu MS-13.

"MS-13, to sú zvieratá prichádzajúce do našej krajiny," uviedol Trump.

"Keď MS-13 prichádza, keď členovia iného gangu prichádzajú do našej krajiny, označujem ich za zvieratá. A vždy budem."

Na Trumpa sa zniesla kritika po tom, ako sa v stredu rozprával s predstaviteľmi Kalifornie a reagoval na vyjadrenie, v ktorom sa spomínal gang MS-13.

"Máme ľudí prichádzajúcich do krajiny, alebo sa snažia vstúpiť - a mnohých z nich zastavujeme. Neverili by ste, akí zlí sú títo ľudia. To nie sú ľudia. To sú zvieratá."

Mexiko protestuje

Agentúra AP pripomína, že Trump opakovane označuje ako "zvieratá" členov násilného pouličného gangu a tiež teroristov a strelcov na školách.

"Keď všetci naši pra-prastarí rodičia prišli do Ameriky, neboli 'zvieratá', a títo ľudia tiež nie sú," reagoval líder demokratickej menšiny v Senáte Chuck Schumer.

Mexické ministerstvo zahraničných vecí poslalo oficiálny diplomatický list americkému rezortu zahraničia s tým, že Trumpove vyjadrenia sú "absolútne neprijateľné".