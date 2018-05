Trump prirovnal imigrantov k zvieratám

Neverili by ste, akí sú prisťahovalci zlí, poúčal americký prezident starostov z Kalifornie. Demokrati sú jeho výrokmi zhrození.

17. máj 2018 o 16:51 SITA

WASHINGTON. Americký prezident Donald Trump, ktorý je známy ostrým odporom voči prisťahovalcom, vo štvrtok ešte pritvrdil oproti svojim doterajším vyhláseniam a označil imigrantov za zvieratá. Toto prirovnanie použil na stredajšom stretnutí so starostami z Kalifornie, ktorí nesúhlasia s oficiálnou proprisťahovaleckou politikou tohto amerického štátu.

"Máme tu ľudí, ktorí prichádzajú do našej krajiny, alebo snažia sa do nej preniknúť, a veľa z nich zastavujeme. Neverili by ste, akí zlí sú títo ľudia. To nie sú ani ľudia, sú to zvieratá," vyhlásil Trump.



Prezidentov výrok vyvolal zdesenie v radoch opozičných demokratov. "Keď do Ameriky prišli naši prapredkovia, neboli to zvieratá. A rovnako nimi nie sú ani títo ľudia," odkázal Trumpovi líder demokratickej menšiny v Senáte amerického Kongresu Chuck Schumer.



Guvernér Kalifornie Jerry Brown podpísal koncom minulého roka zákon, podľa ktorého bezpečnostné zložky tohto štátu nemajú právo pýtať sa ľudí, či sú prisťahovalcami, a tiež majú zakázané spolupracovať s federálnou políciou na odhaľovaní a chytaní utečencov. Trumpova administratíva tento zákon označuje za protiústavný a napadla ho na súde.