Dve tretiny populácie budú do roku 2050 žiť v mestách

Do roku 2050 by malo byť na svete 43 obrovských veľkomiest.

17. máj 2018 o 15:19 SITA

BRATISLAVA. Svet v nasledujúcich desaťročiach čaká rast megamiest a zvýšenie počtu mestského obyvateľstva. Do roku 2050 by v mestách mali žiť až dve tretiny svetovej populácie. Vyplýva to zo správy Organizácie Spojených národov.



V súčasnosti tvoria obyvatelia miest 55 percent z celkovej populácie sveta. Správa populačnej divízie Oddelenia OSN pre ekonomické a sociálne záležitosti (DESA) predpovedá, že toto číslo do roku 2050 vzrastie na 68 percent. Do miest pritom pribudne 2,5 miliardy nových obyvateľov.

Vedie Severná Amerika

Najviac urbanizované regióny sú v súčasnosti Severná Amerika s 82 percentami obyvateľstva žijúcimi v mestských oblastiach, Latinská Amerika a Karibik s 81 percentami, Európa so 74 percentami a Oceánia so 68 percentami. V Ázii tento počet dosahuje 50 percent, zatiaľ čo v Afrike najmenej, a to len 43 percent.

To by sa však malo podľa DESA zmeniť, keďže do roku 2050 odhaduje, že len India, Čína a Nigéria budú predstavovať 35 percent z celkového odhadovaného svetového nárastu mestskej populácie. Predpokladá sa, že o vyše tri desaťročia neskôr bude mať India 416 miliónov nových obyvateľov miest, Čína 255 miliónov a Nigéria 189 miliónov, informuje CNN.



Zvyšovaniu počtu obyvateľov sa budú prispôsobovať aj samotné mestá a na svete sa začne objavovať čoraz viac megamiest. To bude následkom rýchleho presunu obyvateľstva z vidieckych oblastí do mestských. Do roku 2030 by malo byť na svete 43 megamiest s počtom obyvateľov nad 10 miliónov. V súčasnosti je to pritom o desať menej.

Okolo roku 2028 sa podľa odhadov indické Dillí stane najväčšou metropolitnou oblasťou na svete a vystrieda tak japonské Veľké Tokio, kde v súčasnosti žije 37 miliónov ľudí.

Niektoré mestá sa zmenšujú

Nie všetky mestá však zaznamenajú rast. DESA vo svojej správe spomína napríklad japonské Nagasaki či juhokórejský Pusan, ktoré v rokoch 2000 - 2018 zaznamenali pokles obyvateľstva. Podobná situácia je však aj v niektorých štátoch východnej Európy ako Poľsko, Rumunsko, Rusko či Ukrajina. Faktormi úbytku obyvateľstva sú napríklad nízka pôrodnosť či emigrácia. Predpokladá sa však, že do roku 2030 zaznamená pokles obyvateľstva menej miest, ako v predošlých dvoch desaťročiach.



Vidiecka populácia sveta od roku 1950 zaznamenala nárast a v najbližších rokoch sa očakáva, že dosiahne svoj vrchol. Na vidieku žije v súčasnosti takmer 3,4 miliardy obyvateľov sveta, z ktorých takmer 90 percent žije v Afrike a Ázii, a predpokladá sa, že ich počet ešte pomaly narastie. Do roku 2050 však následne klesne na 3,1 miliardy.