Analytik: Kim nie je blázon, má presný plán a toto je druhý krok

Severokórejský režim avizoval, že dokončí svoj jadrový program, nekoná impulzívne, hovorí pre SME odborník na jadrovú politiku TCHUNG ČAO.

17. máj 2018 o 15:57 Matúš Krčmárik

Blížime sa k situácii, že Kórejský polostrov bude bez jadrových zbraní?

„Nie. Severná Kórea má zjavne stratégiu, ktorá má dva kroky. V prvom kroku robila všetko, aby mala čím skôr jadrové zbrane na odstrašenie nepriateľov. Tento cieľ dosiahla v roku 2017, Severná Kórea už vtedy mala jadrovú hlavicu, ktorá je dostatočne malá na to, aby sa dala umiestniť na strelu.“

Toto vieme naisto?

„Môžeme predpokladať, že ju má. Severná Kórea začala s testami atómovej bomby, ktorá sa pomerne jednoducho zmenšuje na požadovanú veľkosť, potom sa posunula k vodíkovej bombe, ktorá sa oveľa ťažšie zmenšuje. Fakt, že sa Severná Kórea posúva ku komplikovanejším bombám, ukazuje, že pri výrobe atómovej bomby sa cíti isto. Dá sa teda predpokladať, že ju už má.

Nevieme, či má Severná Kórea aj dostatočne malú vodíkovú bombu, ale tá by len zvýšila veľkosť výbuchu, už atómová bomba by spôsobila obrovské škody, a preto stačí na odstrašenie. Severná Kórea v minulom roku testovala tri medzikontinentálne strely. Nevieme, či navádzacia technológia funguje naozaj spoľahlivo, no tieto pochybnosti severokórejskému režimu neubližujú, pretože Američania nemôžu jednoducho predpokladať, že systém je nespoľahlivý a vyskúšať ho v ostrom boji, bolo by to príliš riskantné.“

Predpokladajme teda, že Severná Kórea takúto bombu má a vie ňou útočiť. Aký je druhý krok?

„Kľúčové je udržať si tieto jadrové zbrane. Musia riešiť negatívne dôsledky svojho jadrového programu, najmä ekonomické sankcie a uzavretosť režimu. Premisou však pre nich ostáva nezbavovať sa svojich jadrových zbraní.

Vedia, že nemôžu veriť bezpečnostným zárukám Američanov, pretože Američania môžu tieto záruky kedykoľvek zrušiť. Severokórejčania chcú ponúknuť čím viac ústupkov, ale pri jadrových zbraniach budú súhlasiť maximálne s tým, že jadrový program sa zmrazí. Nikdy nedôjde k zneškodňovaniu súčasných zbraní.“

Aké ústupky ešte môže Pchjongjang ponúknuť?

Tchung Čao Pracuje v Pekingu na programe jadrovej politiky v Carnegieho nadácii pre medzinárodný mier. Jeho výskum sa zameriava na strategické bezpečnostné otázky vrátane jadrovej politiky, nešírenia jadrových zbraní, raketovú obranu. Venuje sa tiež čínskej bezpečnostnej a zahraničnej politike. Na Slovensku prišiel na konferenciu GLOBSEC 2018.

„Môže sa otvoriť najmä ekonomicky. V tomto si môže brať príklad z Číny alebo z Vietnamu. Aj tie otvorili ekonomiku zahraničným investíciám, ale politicky strana nikdy nestratila moc nad občanmi. Severná Kórea prepustila amerických väzňov, teoreticky môže zatvoriť aj svoje pracovné tábory, ktoré sa dajú prirovnať k nacistickým táborom z druhej svetovej vojny. Režim si však uvedomuje, že ak by sa otvoril aj spoločensky alebo politicky, mohlo by to preň znamenať úplný koniec.“

Severokórejský režim Kim Čong-una má u mnohých imidž šialeného zriadenia, ktoré koná impulzívne. Vy však naznačujete, že majú jasnú stratégiu.

„Samozrejme, že majú a aj o nej verejne hovoria. Severokórejské médiá vopred avizovali, že v roku 2017 dosiahne Severná Kórea vrchol svojho jadrového programu. Rovnako aj strana na svojom nedávnom zasadnutí avizovala, že chce zlepšovať vzťahy s mocnosťami.“

Americký prezident Donald Trump plánované rokovanie s Kimom vysvetľuje ako výsledok jeho krokov v poslednom roku, keď presadil v OSN tvrdšie sankcie proti režimu. Má aj Trump plán a toto je jeho výsledok?