Zbombardujte most na Kryme, vyzýva Ukrajincov americký týždenník

Americký konzervatívny týždenník vyšiel s článkom nazvanom Ukrajina by mala vyhodiť do povetria Putinov krymský most.

17. máj 2018 o 9:49 ČTK

WASHINGTON. Ruské veľvyslanectvo vo Washingtone sa ohradilo voči článku amerického časopisu The Washington Examiner, ktorý v stredu v komentári vyzval Ukrajinu, aby vyhodila do povetria novovybudovaný most spájajúci Rusko s anektovaným Krymom.

Vo štvrtok o tom informovala agentúra Interfax. Ruská ambasáda čaká od redakcie vysvetlenie.

Americký konzervatívny týždenník v článku nazvanom Ukrajina by mala vyhodiť do povetria Putinov krymský most napísal, že "Ukrajina má našťastie prostriedky na letecký úder proti mostu, aby ho aspoň dočasne vyradila z prevádzky". Most je vraj dostatočne dlhý, aby bolo možné vyhnúť sa riziku ľudských obetí.

Ruský prezident Vladimir Putin by najskôr odpovedal eskaláciou napätia na východe Ukrajiny. "Tá ale počas nasledujúcich niekoľkých mesiacov pravdepodobne tak či tak príde," napísal autor komentára.

Ukrajinské lietadlá by mohli letieť nízko, aby sa vyhli ruskej protivzdušnej obrane a USA by mali v tejto operácii Kyjev podporiť, píše sa v článku. "Morálna naliehavosť takejto akcie je zrejmá," uvádza The Washington Examiner.

Článok podľa ruského veľvyslanectva prekročil všetky hranice novinárskej etiky. "Očakávame vysvetlenie, pretože daný materiál je odrazom redakčnej politiky. Sloboda slova nemôže ospravedlňovať výzvy na teroristický čin a na zabíjanie ľudí," citovala agentúra z vyhlásenia ruských diplomatov.