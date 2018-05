Nemci si vyskúšali život bez včiel

Nemecký obchod na niekoľko hodín ľuďom ukázal, ako by vyzeral svet, keby včely vyhynuli.

16. máj 2018 o 15:28 Karolína Klinková

HANNOVER, BRATISLAVA. Žiadne jablká, cuketa či pečivo. Žiadne čokoládové produkty pokryté vrstvou včelieho vosku. A dokonca zmizli aj niektoré druhy toaletného papiera - ak mal vôňu kamiliek.

Pobočka obchodnej siete Penny Market v Hannoveri sa rozhodla ukázať, ako by vyzeral svet, keby vyhynuli včely. Na niekoľko hodín stiahla z predaja všetky produkty, ktorých výroba súvisí s opeľovaním.

Apeluje tak na ľudí, aby téme vymierania včiel venovali väčšiu pozornosť.

Zásadne odlišný

Dovedna pobočka stiahla v pondelok ráno z predaja asi dva a pol tisíc produktov. Predstavovali viac ako polovicu všetkých výrobkov, ktoré sa v nej dajú kúpiť - s opeľovaním súvisí približne 60 percent ponuky.

“Dúfali sme v heuréka moment,“ povedal Andreas Krämer, hovorca spoločnosti Rewe, do ktorej patrí aj sieť supermarketov Penny.

“Zámerne sme neinformovali zákazníkov vopred. Svet bez včiel by bol zásadne odlišný, chceli sme ich tomu vystaviť,” vysvetlil.

Vo svetle rozhodnutia hannoverskej pobočky Penny Marketu zvolalo tlačovú konferenciu aj ministerstvo životného prostredia Dolného Saska, do ktorého mesto patrí. Minister Olaf Lies na nej konštatoval, že dôsledky nekontrolovanej úmrtnosti hmyzu ľudia uvideli v desivo jasnom svetle.

“Bez tohto hmyzu by boli naše supermarkety prázdne a tento problém by ovplyvnil nás všetkých,” povedal podľa portálu The Local.

Poškodili by ekonomiku

Prázdne regály v supermarketoch však nie sú žiadnou fikciou z ďalekej budúcnosti. Vedci informujú o zvýšenej úmrtnosti včiel už roky.

O tom, že im hrozí vyhynutie, informovala Medzinárodná únia na ochranu prírody v roku 2016. Okrem nich spomínala ďalších štyridsať percent bezstavovcov, ktoré zabezpečujú opeľovanie rastlín.

Ich vyhynutie by však neznamenalo len to, že by zo supermarketov zmizli niektoré produkty. Malo by obrovský dopad aj na svetovú ekonomiku.

Podľa prepočtov od včiel vo svete závisí 1,4 miliardy pracovných miest. Odhaduje sa tiež, že divé včely, motýle a iný hmyz majú celosvetový hospodársky prínos asi 500 miliárd eur.