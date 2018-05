Sýrska opozícia namieta proti možnému preloženiu rokovaní do Soči

Pre opozíciu cesta do Soči znamená cestu na územie mocnosti, ktorá podporuje súčasný vládny režim v Sýrii.

15. máj 2018 o 21:49 TASR

ASTANA. Predstavitelia Ruska, Turecka a Iránu sa pri najnovšom stretnutí v Astane ako patróni rokovaní o Sýrii v rámci tzv. astanského mierového procesu dohodli na celom rade ďalších stretnutí.

Informovali o tom v utorok na záver už deviateho kola týchto rozhovorov, ktorých dejiskom bola od pondelka kazašská metropola Astana.

Rokovať budú o výmene zajatcov

Už v júni by mala o výmene zajatcov medzi vládou a opozíciou v Sýrii rokovať v Istanbule pracovná skupina signatárskych krajín astanského procesu.

Zástupcovia týchto krajín by sa mali v zmysle dohody v júli stretnúť v ruskom čiernomorskom stredisku Soči.

Iránsky Teherán by sa mal stať v auguste alebo septembri dejiskom trilaterálneho iránsko-rusko-tureckého stretnutia na najvyššej úrovni.

Vyplýva to z informácií, ktoré zverejnil v utorok kazašský rezort zahraničných vecí.

Zástupcovia sýrskej ozbrojenej opozície, ktorí takisto nechýbali na rozhovoroch v Astane, však namietajú proti preloženiu ďalšieho kola rokovaní do Soči.

Územie Asadovho podporovateľa

Podľa vlastných slov by chceli prerokovať všetky aspekty sýrskeho konfliktu výlučne v Astane, informovala s odvolaním sa na šéfa opozičnej delegácie tlačová agentúra TASS.

Ruský osobitný vyslanec Alexandr Lavrentiev zdôvodnil jednorazovú zmenu dejiska rozhovorov konštatovaním, že v budúcnosti sa bude hovoriť menej o upokojení aktuálnych bojov ako o humanitárnych a politických aspektoch problematiky.

Pre opozíciu však cesta do Soči znamená cestu na územie mocnosti, ktorá podporuje súčasný vládny režim v Sýrii.

Diplomati z Ruska, Turecka a Iránu hovorili v Astane aj so splnomocnencom OSN pre Sýriu Staffanom de Misturom, a to o krokoch, ktoré by prispeli k vypracovaniu novej sýrskej ústavy.