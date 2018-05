Putin otvára megalomanský symbol ovládnutia Krymu

Most z Krymu na ruskú pevninu uľahčí prevoz tovaru. Mnohí v ňom vidia propagandu.

15. máj 2018 o 15:58 Lukáš Onderčanin

MOSKVA, BRATISLAVA. Máloktorý projekt ruskej vlády pútal v posledných rokoch takú pozornosť ako most cez Kerčský prieliv.

Dva roky po tom, ako Ruská federácia obsadila a anektovala ukrajinský polostrov Krym, sa začal črtať plán spojenia územia so zvyškom Ruska. Dnes, po dvoch rokoch, stačí prejsť devätnásť kilometrov po novom cestnom moste a dostanete sa na dosah od ruského Krasnodaru.

Projekt, na ktorý vláda vynaložila viac ako tri miliardy eur, prišiel v utorok otvoriť prezident Vladimir Putin. Aj keď plány hovoria o vyťaženej doprave, podľa mnohých ide skôr o symbolickú hodnotu tejto stavby.

Čo dosiahne Putin

O tom, či by sa dali dva brehy spojiť sa hovorilo už pred tisíc rokmi. Most tu chcel stavať cár Mikuláš II., Josif Stalin aj Adolf Hitler. Projekt sa však nikdy nepodarilo zrealizovať, po roku 1954 pripadol polostrov Krym Ukrajine a po rozpade Sovietskeho zväzu projekt ani väčší zmysel nemal.

“ Ak nemôžete poskytnúť chleba, môžete aspoň spraviť cirkus. „ Ekaterina Schulmannová, politologička

Spojiť po zemi oba regióny sa podarilo až po anexii Krymu Vladimirovi Putinovi.

„Putin opäť raz ukázal, že ak sa do nich pustí, aj tie najambicióznejšie plány sa dajú dosiahnuť,“ povedal podľa agentúry AFP hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. „Dnešok je z praktického aj symbolického uhla pohľadu extrémne dôležitým dňom,“ dodal.

Most cez Kerčský preliv sa stal najdlhším mostom v Európe. Jeho stavbu viackrát odsúdila Ukrajina aj Západ. Už len samotný projekt bol veľmi komplikovaný a veľa ruských spoločností sa do neho nehrnulo. Hrozili im nielen logistické problémy, ale aj protiruské sankcie.

„Vyzerá to, že toto je môj posledný veľký projekt a nerobím ho preto, aby som zarobil,“ povedal denníku Kommersant v roku 2015 ruský oligarcha Arkady Rotenberg, ktorý sa napokon do výstavby krymského mostu pustil. „Ak mi dovolíte povedať to, je to môj príspevok v rozvoju krajiny,“ povedal. Sám sa ocitol na sankčnom zozname.

Most podľa Ukrajincov znemožní väčším lodiam prechod do Azovského mora k ukrajinskému pobrežiu, kritizujú ho tiež za ekologické škody.

Megalomanský projekt

Pre obyvateľov aj návštevníkov Krymu však pôjde o veľkú úľavu – ak cestovali autom, museli hodiny čakať v prístave na trajekty, ktoré často v zlom počasí nepremávali. Denne by cez neho mohlo prejsť až 40-tisíc áut.

Po druhej časti, ktorá ešte nie je hotová, budú podľa stránky projektu chodiť vlaky rýchlosťou 120 kilometrov za hodinu. Dodávkam tovaru na Krym, ktorý je odrezaný od obchodu s Ukrajinou, tak projekt pomôže. Či však bude most kapacitne vyťažený, je otázne.

Most však nie je jediným megalomanským projektom ruskej vlády v posledných rokoch. Vláda bohato investovala napríklad do obnovy turistického strediska Soči pred zimnou olympiádou v roku 2014.

„Je to o ukazovaní svetu, aké veľké veci dokážu,“ hovorí pre New York Times politologička z Ruskej prezidentskej akadémie Ekaterina Schulmannová. „Vláda možno nedokáže poskytnúť ľuďom bezpečnosť, dobré zdravotníctvo a vzdelanie, no dokáže poskytnúť veľké projekty. Ak nemôžete urobiť chleba, môžete aspoň spraviť cirkus,“ dodáva. Nielen pre Putina bolo dôležité most otvoriť ešte pred letnou sezónou – Krym sa opätovne stáva obľúbenou letnou destináciou ruských turistov.